Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Kente uyuşturucu getirdiği değerlendirilen 2 yabancı uyruklu ile onlarla iletişim halinde olan 1 kişi gözaltına alındı.
Yabancı uyruklu şüphelilerden biri, iç beden muayenesi için hastaneye götürüldü. Şüphelinin midesinden 6 kapsül halinde 145 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.
Diğer yabancı uyruklunun kaldığı apart dairesinde yapılan aramada da sıvı halde 260 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?