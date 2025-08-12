Denizli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Kente uyuşturucu getirdiği değerlendirilen 2 yabancı uyruklu ile onlarla iletişim halinde olan 1 kişi gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu şüphelilerden biri, iç beden muayenesi için hastaneye götürüldü. Şüphelinin midesinden 6 kapsül halinde 145 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.

Diğer yabancı uyruklunun kaldığı apart dairesinde yapılan aramada da sıvı halde 260 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.