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Denizli'de Yangında Hayatını Kaybeden Bebek Toprağa Verildi - Son Dakika
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Denizli'de Yangında Hayatını Kaybeden Bebek Toprağa Verildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartın bodrum katında çıkan yangında hayatını kaybeden 1 yaşındaki Masal Yıldırım toprağa verildi. Yangında yaralanan anne ve diğer çocuğun tedavisi devam ediyor.

Denizli\'de Yangında Hayatını Kaybeden Bebek Toprağa Verildi
28.12.2023 - 17:27,  Güncelleme: 17:54
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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir apartın bodrum katında elektrikli battaniyeden çıkan yangında hayatını kaybeden 1 yaşındaki Masal Yıldırım toprağa verildi. Yangında bebeğini kurtarmaya çalışırken yaralanan Sinem Yıldırım (21) ile oğlu Serhat Can Yıldırım'ın (3) tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Yangın dün Kınıklı Mahallesi 6001 Sokak'taki 3 katlı apartın bodrum katında çıktı. Sinem Yıldırım, çocukları Masal Yıldırım ve Serhat Can Yıldırım, apartta bulunduğu sırada, çıkan yangını fark etti. Yangın kısa sürede yayılırken anne Sinem Yıldırım oğlu Serhat Can'ı yanına aldıktan sonra diğer odadaki Masal'ı da kurtarmak istedi. Ancak odayı saran alevlerden içeriye giremedi. Anne-oğul vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede minik Masal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında ağır yaralanan anne-oğul ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne-oğulun vücutlarında üçüncü derece yanık olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Evde itfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemede yangının elektrikli battaniyeden çıktığı belirlendi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası Masal Yıldırım'ın cenazesi inşaat işçisi baba Eyüp Yıldırım tarafından teslim alındı. Minik Masal Acıpayam ilçesinin Apa Mahallesi mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Denizli'de Yangında Hayatını Kaybeden Bebek Toprağa Verildi - Son Dakika
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