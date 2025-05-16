Denizli'de Yatırım Dolandırıcılığı Davası Başladı - Son Dakika
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Denizli'de Yatırım Dolandırıcılığı Davası Başladı

Denizli'de, yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

16.05.2025 12:55
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Denizli'de yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar E.S. (37) ve V.Ç. (31), taraf avukatları ile bazı yabancı müştekiler katıldı. Yurt dışında oldukları belirtilen tutuksuz sanıklar T.D, H.P. ve B.E. duruşmaya katılmadı.

Kimlik tespitinin ardından savunma yapan sanık E.S, iş yerinde çalıştığı sürede hata yapmadığını, dolandırıcı olmadığını iddia etti.

Makine mühendisi olduğunu ve 30 yıl yaşadığı yurt dışından 4 yıl önce Türkiye'ye gelip reklam şirketi kurduğunu belirten E.S, şunları kaydetti:

"Yıllık gelirim 150 bin doların üzerindeydi. Üzerime bugün çok büyük bir iftira atılmaktadır. Bunun sebebi boşanma aşamasında olduğum eşimin annesidir, çocuklarımı yurt dışına kaçırdılar. 2 yıldır göremiyorum. Sırf çocuklarımı bana göstermemek için bu tarz bir iftirada bulundular. Belki faturalandırmada usulsüzlük olabilir ancak hiçbir paranın üzerimde kalmadığı bellidir, hiçbir kuruşu benim cebimde kalmamıştır. Kaçma şüphemiz olmadığı halde, 8 aydır suçsuz yere cezaevindeyim. Adalete güveniyorum, suçsuz yere sanık koltuğundayım, tahliyemi talep ediyorum."

Sanık V.Ç. ise taksi şoförlüğü yaptığı sırada eski eşinin ağabeyi E.S'nin kurduğu şirkette çalıştığını, buraya kendisi gibi aile yakınlarının da yatırım yaptığını, kendisinden ne istendiyse onu yapmaya çalıştığını, kimseyi dolandırmadığını savunarak tahliyesini istedi.

Yaklaşık 14 saat süren duruşmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık V.Ç'nin tutuklulukta geçirdiği süre ile mevcut delil durumunu dikkate alarak tahliyesine, E.S'nin tutukluğunun devamına hükmetti.

Heyet, yurt dışından olduğu belirtilen sanıklar T.D, H.P. ve B.E. hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Yurt dışından gelen müştekiler dava sonrasında eylem yaptı

Davaya Fransa'dan gelerek katılan müştekiler duruşma sonrasında adliye önünde toplandı.

Fransızca ve Türkçe "Paramızı çaldılar, sesimizi değil" yazılı pankart açan müştekiler, sanık E.S'nin tutukluğunun devamının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Müştekilerden Raja Gobji, "E.S'nin serbest kalmaması bizim için önemliydi. Kırmızı bülten çıkarılmasından da memnunuz. Bizler Fransa'dan bu uluslararası dolandırıcılıkla mücadele için geldik. Türk adaletine güvendik. Güvenimiz boşa çıkmadı." diye konuştu.

Olay

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim 2024'te, yüksek kazançlı yatırım vaadiyle verdikleri paraları geri alamayanların başvurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanmış, biri adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede sanıkların 66 yıldan 216 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli'de Yatırım Dolandırıcılığı Davası Başladı - Son Dakika

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