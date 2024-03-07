Denizli'nin Güney ilçesinde terazi ile oynayarak zeytinyağı alımı sırasında hile yaptıkları suçlamasıyla 3 kişiye idari işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 Mart'ta 3 şüphelinin zeytinyağı almak için araçları ile ilçeye geldikleri, müştekiden 16 kilogram ağırlığında 2 bidon olmak üzere toplam 32 kilogram olarak zeytinyağı alarak parasını ödedikleri belirtildi.
Alınan zeytinyağlarının tartıldığı terazinin ayarlarıyla oynandığı, alınan zeytinyağının aslında 96 kilogram olduğu ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı.
Yakalanan 3 şüpheliye tartıda hile yaparak dolandırıcılık, trafik yönünden yetki belgesiz araç kullanma suçlamalarıyla idari işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de Zeytinyağı Dolandırıcılığına İdari İşlem - Son Dakika
Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, pas çalışması ve taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, tütün ve sigara kaçakçılığı yapan bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla piyasaya sürülen bandrolsüz sigaraların izini sürerek, M.A. isimli şüphelinin iş yerine düzenledikleri operasyonda 43 bin dal doldurulmuş makaron ve 109 paket kaçak sigara ele geçirdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, CHP olarak kadınların özgürce yaşayabilecekleri bir ülke kurmak için çalıştıklarını ifade etti. Yücel, İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistemin mimarı olacaklarını da sözlerine ekledi.
Malatya'da yapılan 6 binin üzerindeki kalıcı deprem konutunun kura ile sahiplerini bulmasına rağmen, halen 200 civarında depremzedenin evlerini teslim almadığı belirtildi. Malatya Valisi Ersin Yazıcı, bu duruma şaşırdığını ifade etti ve gerekli önlemlerin alındığını ancak teslimlerin hala yapılmadığını söyledi.
AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten'in seçim çalışmalarına destek verdi. Otgöz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın ve Kökten için oy istedi. Otgöz, Muğla'yı 25 yıldır yöneten CHP'li belediye başkanının başarısızlığını vurgulayarak, AK belediyecilik ile Muğla ve ilçelerini donatacaklarını belirtti. Ayrıca Fethiye'ye kazandırılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen anma programında, Türk Halk Müziği Sanatçısı Tenekeci Mahmut Güzelgöz, vefatının 36. yılında Harran Kapı Aile Mezarlığı'nda rahmetle anıldı. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Bayuk, Güzelgöz'ün müzik kültürüne katkılarını vurgulayarak, değerlerimizin unutulmaması gerektiğini belirtti. Anma programına Güzelgöz'ün ailesi, konservatuar sanatçıları ve sevenleri katıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından verilen talimat üzerine İzmir polisi, PKK/KCK, MLKP ve TKP/ML terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne baskın yapılarak 6 kişi gözaltına alındı ve dijital materyallere el konuldu. Ayrıca MLKP ve TKP/ML silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda da 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 9 kişinin işlemleri devam etmektedir.
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, yeni arsa tahsisleri ve üretimin çeşitlenmesi ile birlikte istihdamdaki rakamı 30 binlere çekme çabalarında olduklarını belirterek, 85 ülkeye ihracat yapan Diyarbakır OSB'nin 2023'teki; 231.5 milyon dolar ihracat rakamını 500 milyon dolara, akabinde 1 milyar dolara yükseltme hedefindeyiz. Diyarbakır OSB'nin 5. etap arsa tahsislerine başlayacağını belirten Fidan, şu ana kadar 300'e yakın yerli ve yabancı firma arsa tahsisi konusunda başvuru yaptı. Mustafa Fidan, Diyarbakır'ı ihracatta hak ettiği seviyelere taşımak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirterek, yeni arsa tahsisleri ve üretimin çeşitlenmesi ile birlikte istihdamdaki rakamı 30 binlere çekmek, 85 ülkeye ihracat yapan Diyarbakır OSB'nin 2023'teki; 231.5 milyon dolar ihracat rakamını 500 milyon dolara, akabinde 1 milyar dolara yükseltmektir.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde özel eğitim sınıfı öğrencilerine yönelik sosyal etkinlik düzenlendi. Kaymakam Ahmet Korkmaz, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve diğer yetkililerin katıldığı etkinlikte, öğrencilerle sohbet edildi ve okul idarecileri tebrik edildi. Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Doğruyol, bu tür etkinliklerin her ay düzenlendiğini belirtti.
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