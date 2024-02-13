Denizli'den Hakkari'ye 1 Ton Elma Gönderen 'Elmacı Dede' - Son Dakika
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Denizli'den Hakkari'ye 1 Ton Elma Gönderen 'Elmacı Dede'

Denizli\'den Hakkari\'ye 1 Ton Elma Gönderen \'Elmacı Dede\'

Denizli'de yaşayan 74 yaşındaki Muhammet Yılmaz, Hakkari'de görev yapan askerlere destek vermek amacıyla 1 ton elma gönderdi. Yılmaz, Türk bayraklarıyla süslediği kamyonetiyle yaklaşık 1700 kilometre yol kat ederek elmaları Hakkari'deki birliklere teslim etti.

13.02.2024 16:04  Güncelleme: 16:18
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Denizli'de yaşayan 74 yaşındaki Muhammet Yılmaz, yaklaşık 1700 kilometre yol katederek Hakkari'de görev yapan askerlere 1 ton elma getirdi.

Bölgede görev yapan güvenlik güçlerine verdiği destekle tanınan ve "Elmacı Dede" olarak bilinen Yılmaz, Denizli'deki bahçesinde yetiştirdiği elmaları İl Jandarma ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına getirmek için dün yola çıktı.

Türk bayraklarıyla süslediği ve güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonların adını yazdığı kamyonetiyle yaklaşık 1700 kilometre yol gelerek Hakkari'ye ulaşan Yılmaz, 1 ton elmayı kentteki birliklere teslim etti.

Yılmaz, AA muhabirine, dün sabah Denizli'den yola çıktığını ve 32 saatte kente geldiğini söyledi.

Amacının güvenlik güçlerine destek vermek olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Askerlerimiz bu vatanı, milleti korumak için ellerinden gelen fedakarlığı gösteriyor. Ben de onlara bir Türk vatandaşı olarak minnet borcumu ödemek için elma getirdim. İlk geldiğim zamanla şimdiki Hakkari arasında fark var. Şimdi daha güzel olmuş. Beni iyi karşılıyorlar. 20 gün önce Şırnak'taydım. Bu elmaları bahçemde yetiştiriyorum ve yıllardır askeri birliklerimize hediye ediyorum."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Denizli'den Hakkari'ye 1 Ton Elma Gönderen 'Elmacı Dede' - Son Dakika
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