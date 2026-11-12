Denizli Merkezefendi'de YENİ Partili Osman Bartal 22 oyla başkan vekili seçildi - Son Dakika
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Denizli Merkezefendi'de YENİ Partili Osman Bartal 22 oyla başkan vekili seçildi

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Denizli Merkezefendi\'de YENİ Partili Osman Bartal 22 oyla başkan vekili seçildi
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Denizli Merkezefendi\'de YENİ Partili Osman Bartal 22 oyla başkan vekili seçildi
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Denizli Merkezefendi'de tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Başkan Şeniz Doğan'ın ardından meclis başkan vekili seçimini yaptı. Üçüncü turda 22 oy alan YENİ Partili Osman Bartal başkan vekili seçildi; AK Partili Yavuz Aki 14 oyda kaldı.

Haber: Fatih ÖZKILINÇ - Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(DENİZLİ) - Şeniz Doğan'ın tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından başkanlık görevinden uzaklaştırılmasının ardından Merkezefendi Belediye Meclisi'nde yapılan seçimlerde 22 oy alan YENİ Partili Meclis Üyesi Osman Bartal belediye başkan vekili seçildi. Bartal, "Bu seçim olmamalıydı. Şeniz Başkanımız o dört duvarın arasında olmamalıydı. Ancak bu bayrağı hepimiz Şeniz Başkanımızdan aldığımız gibi yerine koyacağız. Bu bir başkanlık seçimi değildi. Ben sadece bir vekil olarak seçildim, asilin çıkmasını dört gözle bekliyoruz" dedi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi, başkan vekilini seçmek üzere Denizli Valiliği'nin çağrısıyla Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi Alyans Salonu'nda olağanüstü toplandı.

Seçimde başkan vekilliği için YENİ Parti'nin adayı Osman Bartal, AK Parti'nin adayı Yavuz Aki olurken MHP ve CHP ise aday çıkarmadı.

Meclisin 38 üyesinden 36'sının oy kullandığı seçimin ilk turunda Osman Bartal 21 oy, Yavuz Aki 13 oy aldı. Bu turda 1 oy geçersiz sayılırken, 1 oy da boş kullanıldı. Adaylardan hiçbirinin üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuna ulaşamaması üzerine ikinci tura geçildi.

İkinci turda Osman Bartal 22 oy, Yavu Aki ise 13 oy aldı. Bu turda 1 boş oy kullanıldı. İkinci turda da üçte iki çoğunluk sağlanamayınca üçüncü tur oylamasına geçildi.

Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 22 oy alan YENİ Partili Meclis Üyesi Osman Bartal, Merkezefendi Belediye Başkan Vekili seçildi. Bu turda AK Parti Meclis Üyesi Yavuz Aki ise 14 oy aldı.

BARTAL: "BU SEÇİM OLMAMALIYDI"

Seçimin ardından açıklama yapan Bartal, bugüne kadar birçok yere aday olduğunu; kimisinde kazandığını, kimisinde kaybettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ama en mutsuz olduğum adaylık ne yazık ki bu. Bana göre bu seçim olmamalıydı. Şeniz Başkanımız o dört duvarın arasında olmamalıydı. Ancak bu bayrağı hepimiz Şeniz Başkanımızdan aldığımız gibi yerine koyacağız. Bu bir başkanlık seçimi değildi. Ben sadece bir vekil olarak seçildim. Asil orada. Asilin çıkmasını dört gözle bekliyoruz. En kısa sürede de çıkacağını biliyoruz. Burada oy veren, vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Bu bir yarıştı. Bu, siyasetin bir gereği. Ancak bundan sonraki noktada yine biz hep beraber tüm meclis üyelerimizle birlikte hareket edeceğiz. Bu süreçte beni bir an olsun yalnız bırakmayan örgütüm, il başkanım, ilçe başkanım, grup başkan vekilim, meclis üyeleri; onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Seçimi YENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Denizli Milletvekili Şeref Arpacı ile AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, YENİ Parti Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve partililer takip etti.

Öte yandan seçim öncesinde toplantının yapıldığı salonda oturma düzeniyle ilgili YENİ Partili isimlelerle, AK Partili isimler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Kaynak: ANKA
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