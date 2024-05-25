Denizli'nin Çivril ilçesinde bir cenaze sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan muhtar Ömür Kahraman yaşamını yitirdi.
Emircik Mahallesi muhtarı Ömür Kahraman (42), mahallesinde vefat eden bir kişinin cenazesine katıldı. Kahraman, cenaze toprağa verildiği sırada fenalaştı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Kahraman, hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › Denizli'nin Çivril ilçesinde cenaze sırasında fenalaşan muhtar hayatını kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?