Denizli Pamukkale'de bıçakla yaralanan baldız öldü, kayınbirader yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kavga ettiği baldızını bıçakla öldürüp kayınbiraderini yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir dairede ikamet eden A.A, eve gelen baldızı Ayşe Pabuccu (43) ve kayınbiraderi Mehmet Pabuccu (49) ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda A.A, baldızını ve kayınbiraderini bıçakla yaraladı.

Olayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ayşe Pabuccu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.