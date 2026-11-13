Denizli Pamukkale'de hafif ticari araç direğe çarptı, sürücü öldü, babası yaralandı - Son Dakika
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Denizli Pamukkale'de hafif ticari araç direğe çarptı, sürücü öldü, babası yaralandı

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Denizli Pamukkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı; kazada sürücü yaşamını yitirdi. Araçta yolcu konumundaki sürücünün babası yaralanarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti, babası yaralandı.

Metin Bilge (21) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Fatih Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Bilge'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan ve araçta yolcu olarak bulunan sürücünün babası Levent Bilge, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bilge'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
Pamukkale3. SayfaDenizliGüncelSon Dakika

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