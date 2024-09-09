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Deprem bölgesi Adıyaman'da 161 bin öğrenci ders başı yaptı

ADIYAMAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kentlerden olan Adıyaman'da 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 161 bin 362 öğrencinin ders başı yapmasıyla başladı.

Yaz tatilinin ardından Adıyaman il genelinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 848 okulda toplam 161 bin 362 öğrenci ders başı yaptı. İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının açılışı Adıyaman Altınşehir İlkokulu'nda yapıldı.

Programa Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda kişi ile öğrenci ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, "Bugün ilimiz genelinde 161 bin 362 evladımız 11 bin öğretmenimizin rehberliğinde ders zilinin çalmasıyla beraber yeniden okuluyla, arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle buluşuyor. Bizler de Adıyaman eğitim camiası olarak yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasının heyecanını ve sevincini yaşıyoruz" dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Valisi Osman Varol ile Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, eğitim ve öğretimin öneminden bahsederek öğrencilere başarılar diledi.