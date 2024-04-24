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Deprem bölgesi Malatya'da fidelere ilgi arttı

MALATYA - Deprem bölgesi Malatya'da, havaların ısınması ile birlikte fide satışlarında artış yaşanırken vatandaşlar özellikle gül ürünlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Deprem bölgesi Malatya'da kentin yeniden imarı ve ihyası için çalışmalar sürerken inşaat çalışmaları tamamlanan bölgelerde çevre düzenlemesinde değerlendirilen fidelere talep arttı. Havaların ısınması ile birlikte fide satışlarında artış olan kentte vatandaşlar özellikle gül ürünlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Malatya Fidancılar ve Peyzajılar Sitesi'nde faaliyet gösteren esnaflardan Abdurrahman Karakurt, normal fidan sezonunu tamamladıklarını belirterek, gül fidesi satışlarının devam ettiğini, fiyatların ise 100 ila 200 TL arasında değiştiğini söyledi.

En fazla talep Yediveren gülere

Malatya Fidancılar ve Peyzajılar Sitesi Kooperatifi Başkanı Abuzer Yumrutepe ise satışa sunulan gül fidelerinin İzmir'den getirildiğini kaydederek, "Güllerimizi ekseri İzmir Ödemiş'ten getiriyoruz. 30'a yakın gül çeşitlerimiz mevcut. Depremler sonrası konteynerlerde yaşayan vatandaşlar konteyner çevrelerinde değerlendirmek üzere gül fideleri alıyor. Fiyatlarımız 100 ile 200 TL aralığında değişiyor. En fazla talep ise İstanbul güllerine yönelik gerçekleşiyor." diye konuştu