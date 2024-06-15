Deprem bölgesinde Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklar ziyaret edildi - Son Dakika
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Deprem bölgesinde Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklar ziyaret edildi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetin etkilediği Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklar ziyaret edildi.

15.06.2024 14:24
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"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetin etkilediği Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklar ziyaret edildi.

Gaziantep'te Asri Mezarlık ve Yeşilkent Mezarlığı'na sabah erken saatlerde giden aileler, kabir ziyaretlerinde bulundu.

Aileler, mezar taşlarını yıkadı, kabirlerin başında Kur'an okuyup dua etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta afette yakınlarını kaybedenler, Kapıçam Şehir Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Yakınlarının mezar taşlarını temizleyen aileler, kabirlere çiçek bıraktı, dua okudu.

Depremde oğlunu ve gelinini kaybeden Zahide Demirhan, "Depremden bir gün önce bize kahvaltıya gelmişlerdi, orada konuşmuştuk. 'Bende deprem korkusu var.' dedi. Çocuklara da deprem olunca nasıl davranmaları gerektiğini anlattı ama kendisi depremde öldü." şeklinde konuştu.

Düriye Görgülü de depremde ailesinden 5 kişiyi kaybettiğini, bayramı eksik yaşadıklarını söyledi.

Annesi, babası ve 5 yakınını kaybeden Suzan Paçacı da hüzünlü bir bayram geçirdiklerini belirtti.

Malatya

Malatya'da Kurban Bayramı arifesinde aileler, Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe ve kabirlere ziyarette bulundu.

Mezar taşlarını temizleyen aileler, yakınları için dua etti.

Depremlerde yakınlarını kaybedenler de kabirlerin başında Kur'an okudu.

Adıyaman

Kent merkezindeki Yeni Mezarlık'ta bulunan deprem şehitliğine gelenler, depremlerde yaşamını yitiren yakınlarının kabirlerini temizledi, mezarlara çiçek bırakarak Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Adıyaman Şehitliği'nde de şehitler için anma programı düzenlendi.

Şehitlerin bayraklarla donatılan mezarları başında dua eden aileler, kabirlere çiçek koydu.

Programa Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, şehit yakınları ve aileler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Deprem bölgesinde Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklar ziyaret edildi - Son Dakika

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