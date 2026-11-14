Deprem bölgesindeki akademisyenlerin geliştirme ödeneğine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Deprem bölgesindeki akademisyenlerin geliştirme ödeneğine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de

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- Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki öğretim elemanlarının geliştirme ödeneği oranı 12 ay süreyle yüzde 200 olarak uygulanacak

Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının geliştirme ödeneği oranının 12 ay süreyle yüzde 200 olarak uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan "Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar" ile 2005 yılında yürürlüğe konulan düzenlemeye geçici madde eklendi.

Buna göre, depremden etkilenen Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş illeri için belirlenen geliştirme ödeneği oranları, mevcut daha yüksek oranlar korunmak kaydıyla 12 ay süreyle yüzde 200 olarak uygulanacak.

Deprem bölgesindeki üniversitelerde öğretim elemanı istihdamının teşvik edilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan düzenlemeyle akademik personelin mali imkanlarının iyileştirilmesi ve üniversitelerin insan kaynağının desteklenmesi hedefleniyor.

Akademisyenlerin geliştirme ödeneği tutarları

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın merkez ilçelerinde yüzde 40 olan geliştirme ödeneği oranı yüzde 200'e yükseldi.

Örnek brüt hesaplamalara göre dört yıl ve üzeri kıdeme sahip profesörlerin aylık brüt geliştirme ödeneği 5 bin 243 liradan 26 bin 217 liraya, dört yıldan az kıdemli profesörlerin ödeneği ise 4 bin 550 liradan 22 bin 750 liraya çıkacak.

Doçentlerin aylık brüt geliştirme ödeneği 4 bin 235 liradan 21 bin 175 liraya, doktor öğretim üyelerinin ödeneği 3 bin 479 liradan 17 bin 394 liraya yükselecek.

Dördüncü derece öğretim görevlilerinin ödeneği bin 803 liradan 9 bin 16 liraya, altıncı derece araştırma görevlilerinin ödeneği ise 2 bin 307 liradan 11 bin 533 liraya ulaşacak.

Kahramanmaraş'ın merkez ilçelerinde ise yüzde 140 olan geliştirme ödeneği oranı yüzde 200'e çıkarıldı.

Buna göre, dört yıl ve üzeri kıdeme sahip profesörlerin aylık brüt geliştirme ödeneği 18 bin 352 liradan 26 bin 217 liraya, dört yıldan az kıdemli profesörlerin ödeneği 15 bin 925 liradan 22 bin 750 liraya yükselecek.

Doçentlerin ödeneği 14 bin 822 liradan 21 bin 175 liraya, doktor öğretim üyelerinin ödeneği 11 bin 282 liradan 17 bin 394 liraya çıkacak.

Dördüncü derece öğretim görevlilerinin aylık brüt geliştirme ödeneği 6 bin 311 liradan 9 bin 16 liraya, altıncı derece araştırma görevlilerinin ödeneği de 8 bin 73 liradan 11 bin 533 liraya ulaşacak.

Malatya'da görev yapan öğretim elemanları da düzenleme kapsamında yüzde 200 geliştirme ödeneği uygulamasından yararlanacak.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, düzenlemeye ilişkin açıklamasında, deprem bölgesindeki üniversitelerde öğretim elemanı istihdamını teşvik etmek amacıyla hazırladıkları düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdiğini belirtti.

Prof. Dr. Özvar, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesindeki illerimizden Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerimizde görev yapan öğretim elemanlarımızın geliştirme ödeneği oranı 12 ay süreyle yüzde 200 olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yükseköğretime verdiği büyük önem ve destek için şükranlarımızı sunuyor, düzenlemenin öğretim elemanlarımız ve yükseköğretim camiamız için hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
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