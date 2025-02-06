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Deprem Bölgesinden 11 Bin Yayın

Deprem Bölgesinden 11 Bin Yayın

YÖK, depremden etkilenen 11 ildeki üniversitelerin 2024'te 11.734 yayın yaptığını açıkladı.

06.02.2025 15:22
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "asrın felaketinden" etkilenen 11 ildeki üniversitelerin 2024'te 11 bin 734 ulusal ve uluslararası yayın yaptığını bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen üniversiteler yürüttükleri çalışmalar, bilimsel üretkenlikleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle örnek çalışmalar gerçekleştiriyor.

Deprem bölgesinde 11 ildeki 18 devlet ve vakıf üniversitesi 2024'te 11 bin 734 ulusal ve uluslararası yayın yaptı.

Türkiye genelinde 208 üniversitenin geçen yıl ortalama yayın sayısı 566 olurken, deprem bölgesindeki üniversitelerin yayın sayısı Türkiye ortalamasının üzerinde oldu. Bölgedeki 18 üniversitenin ortalama yayın sayısı 651 olarak gerçekleşti.

Halihazırda deprem bölgesindeki üniversitelerde toplam 402 bin 121 öğrenci öğrenim görüyor, 16 bin 200 öğretim elemanı görev yapıyor. 18 üniversitede toplam 18 bin 263 uluslararası öğrenci bulunuyor, bu üniversitelerde 7 bin 129 öğrenci doktora öğrenimine devam ediyor.

Üniversitelerin projeleri

Deprem bölgesinde yer alan üniversitelerin bilimsel, teknolojik, sağlık ya da yapay zeka gibi birçok alanda geliştirdikleri proje, model veya patent çalışmaları öne çıkıyor.

Geçen yıl 746 ulusal ve uluslararası yayını bulunan İnönü Üniversitesinin "Robot Destekli Çerçevesiz Stereotaktik Beyin Biyopsi Sistemi" buluşu patente sahip oldu. Fırat Üniversitesi ile geliştirilen bu sistemde, kafa sabitleyiciyle ameliyat masasına sabitlenen hastadan sırayla Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) ve Manyetik Rezonans Anjiografi (MRA) çekimleri alınıyor.

Çukurova Üniversitesinin, görüntü iyileştirme, bulanıklık, düşük ışık ile gürültü gibi sorunların çözülmesi için geliştirdiği ve otonom araçlardan nesne tespitine kadar birçok alanda önem taşıyan yapay zeka alanındaki "Seri Çekim Görüntülerinin Görüntü İyileştirmesinde ve Restorasyonunda Difüzyon Olasılıksal Modellerin Kullanımı" projesiyle, hareket bulanıklığı giderme ve gürültü azaltma gibi işlemler daha başarılı şekilde gerçekleştirilecek.

Yayımlanmış makale sayısı 2024'te 1342 olan Dicle Üniversitesi, sağlık alanında, özellikle tıbbi tanı ve tedavi süreçlerine yönelik bir buluş olan "Manyetik Nanoparçacıklara Tutturulmuş Ajanlarla Tüberkülozun Hızlı ve Kolay Tanısı" çalışmasının patentine sahip.

Gaziantep Üniversitesi "Süper Tarhana"yı geliştirdi

Fırat Üniversitesi de doğal afetler sonrası durum değerlendirmesi ve hasar tespiti için geliştirilen "Otonom İnsansız Hava Aracı ile Alınan Görüntülerden Afet Sonrası Durum Değerlendirmesi ve Raporlama için Yapay Zeka Destekli Yeni Bir Yaklaşım" projesiyle öne çıkıyor.

Gaziantep Üniversitesi, 24 olumlu sonuçlanan patent ile en yüksek patent sayısına sahip 10'uncu üniversite konumunda. Üniversite, besleyici özelliği yüksek olan tarhanayı fonksiyonelliğini ve dayanıklılığını artırarak, deprem çantalarına uygun hale getirerek "Süper Tarhana"yı geliştirdi.

Harran Üniversitesi bünyesinde yer alan "Harran Üniversitesi Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi" yeniden açılarak üniversitelerin ve özel sektörün bilimsel araştırmalarında ve AR-GE faaliyetlerinde ileri hesaplamalar yapabilmeleri için gerekli altyapıyı sağlamaya devam ediyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, yapay zeka desteğiyle geliştirdiği "Topraklama Sisteminin Direncini Kapasitif Prob Kullanarak Ölçmeye Yarayan Sistem ve Kullanım Yöntemi" çalışmasıyla uluslararası patent aldı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi virüsleri engellemek için cihaz geliştirdi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin "Virüslerin Temasla Yüze Bulaşmasını Engelleyen Cihaz" çalışması, insan sağlığını olumsuz etkileyen virüslerin bulaşmasını engellemek için ellerin veya diğer nesnelerin yüze yaklaşması halinde kullanıcıya sesli uyarı veren ve kulaklıkla telefon kullanımını sağlıyor.

İskenderun Teknik Üniversitesi ise "Down Sendromlu Çocukların Eğitimi İçin İnsansı Robot Destekli Türkçe Diyalog Uygulaması" çalışmasıyla ön plana çıkıyor.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi de rahim ağzı ve prostat kanserine karşı etkinlik göstermesine yönelik sentez sağlayan "Kanser hücre hatlarındaki antikanser aktiviteleri için bir heterosiklik kalkon sentezi" projesiyle patent sahibi oldu.

Kaynak: AA

Eğitim, Sağlık, Güncel, Deprem, Son Dakika

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