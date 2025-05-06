Deprem Dirençli Kentler Çağrısı

(ANKARA) - Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, " Şili'de meydana gelen 7.6 büyüklüğünde depremde ölen yok. Bizde daha küçük depremler bile binlerce insanımızın ölümüne sebep oluyor. Onlar ülkelerini deprem dirençli hale getirmiş. Biz ne zaman deprem dirençli kentlere sahip olacağız? Ne zaman deprem dirençli kentler talebinizi yerel ve merkezi yönetimlere duyurup bunun için çalışacaksınız? Yönetimlerimiz bile buna hazır hale gelmişken ne duruyoruz? Haydi deprem dirençli kentlere, insanımız ölmesin" dedi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından "Halkıma uyarı" başlığıyla açıklama yaptı. Şili'de meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremde kimsenin ölmediğine dikkat çeken Görür'ün paylaşımı şöyle:

"Şili'de meydana gelen 7.6 büyüklüğünde depremde ölen yok. Bizde daha küçük depremler bile binlerce insanımızın ölümüne sebep oluyor. Onlar ülkelerini deprem dirençli hale getirmiş. Biz ne zaman deprem dirençli kentlere sahip olacağız? Ne zaman deprem dirençli kentler talebinizi yerel ve merkezi yönetimlere duyurup bunun için çalışacaksınız? Yoksa elimden ne gelir diye ülkenize sahip çıkmayacak mısınız? Yönetimlerimiz bile buna hazır hale gelmişken ne duruyoruz? Yoksa fay tartşmasına devam mı edeceğiz? Haydi deprem dirençli kentlere, insanımız ölmesin."