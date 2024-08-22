Deprem konutları için yer tartışması: Vatandaşlar arasında kavga çıktı - Son Dakika
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Deprem konutları için yer tartışması: Vatandaşlar arasında kavga çıktı

Deprem konutları için yer tartışması: Vatandaşlar arasında kavga çıktı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi'nde deprem konutlarının yapılacağı alan mahalle sakinlerini karşı karşıya getirdi. Yer konusunda anlaşamayan vatandaşların arasında çıkan kavgayı güvenlik güçleri güçlükle ayırdı.

22.08.2024 20:31
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Deprem konutlarının yapılacağı alan vatandaşları karşı karşıya getirdi

Kurucuova Mahallesi'nde vatandaşlar yer konusunda birbirine girdi

MALATYA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuoca Mahallesi'nde deprem konutlarının yapılacağı alan mahalle sakinlerini karşı karşıya getirdi. Yer konusunda anlaşamayan vatandaşların arasında çıkan kavgayı güvenlik güçleri güçlükle ayırdı.

6 Şubat depremlerinin yıktığı illerden biri olan Malatya'da birçok bölgede konutlar bitme aşamasına gelirken Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi'nde yer belirlenememesi nedeniyle evlerin yapımına başlanamadı.

Deprem konutlarının yapılacağı alanın tarım arazisi olduğunu söyleyen bazı vatandaşlar bu alana ev yapılmasına karşı çıkarken, depremde evlerini kaybeden vatandaşlar ise seçilen yere evlerinin yapılmasını talep ediyor. Hazine arazisine yapılmak istenilen evlere vatandaşların itirazı üzerine halen başlanamazken önceki gün mahallede toplanan vatandaşlar yer konusunda çıkan tartışma sonrası birbirine girdi. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavgada çok sayıda kişi darp sonucu yaralanırken çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Tansiyonun halen yüksek olduğu mahallede güvenlik güçleri önlem almaya devam ederken depremzede vatandaşlar ise bu sorunun çözülüp bir an önce evlerin yapılmasını istiyor.

Evlerin yapılacağı alana karşı çıkan bazı mahalleliler ise buranın tarım arazisi olduğunu öne sürerek konutların dağlık alana yapılmasını talep ediyor.

6 Şubat depremlerinde büyük kayıp veren Kurucuova Mahallesi'nde 48 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce ev yıkılmıştı.

Kaynak: İHA

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