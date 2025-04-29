Deprem Sonrası Dijital Güvenlik Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Deprem Sonrası Dijital Güvenlik Uyarısı

TÜKONFED, deprem sonrası iletişim ve dolandırıcılık uyarıları yaptı, internet ve mesajlaşma önerdi.

29.04.2025 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1) DEPREM SONRASI 'DİJİTAL GÜVENLİK' UYARISI

TÜKETİCİ Konfederasyonu (TÜKONFED) Siber Güvenlik Komisyon Başkanı Muharrem Baki, afet anlarında milyonlarca kişinin aynı anda yakınlarına ulaşmak için mobil ağlarda yoğunluk oluşturduğunu, bu gibi durumlarda internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının kullanılmasının daha sağlıklı olacağını söyledi. Baki, deprem sonrası sahte yardım kampanyalarına karşı dikkatli olunması ve teyit edilmesi gerektiğine de dikkati çekti.

TÜKONFED Siber Güvenlik Komisyon Başkanı Muharrem Baki, deprem sonrası iletişim ve dijital güvenlik konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Depremlerin ardından cep telefonlarının çekmemesi ya da internetin yavaşlamasının altyapıya aşırı yüklenmesinden kaynaklandığını belirten Muharrem Baki, afet anlarında iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

'ARAMA YERİNE MESAJ GÖNDERİN'

Baki, afet anlarında milyonlarca kişinin aynı anda yakınlarına ulaşmak istemesi nedeniyle mobil ağlarda yoğunluk oluştuğunu söyledi. Bu gibi durumlarda telefonla aramak yerine kısa mesaj ya da online mesajlaşma uygulamaları gibi internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının kullanılmasının daha sağlıklı olacağını vurgulayan Baki, "Bu uygulamalar daha az internet kullanır ve genellikle daha hızlı çalışır" dedi. Depremin ardından başkalarının da yakınlarına ulaşması adına bilinçli olunması gerektiğini belirten Baki, "Yakınlarımıza ulaştıktan sonra başkalarının da yakınlarına ulaşması için internet ve şebekeyi yeteri kadar kullanalım" diye konuştu.

DİJİTAL DOLANDIRICILARA DİKKAT

Deprem sonrası sahte yardım kampanyalarına karşı vatandaşları uyaran Baki, SMS, sosyal medya ya da internet siteleri üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Baki, "Size gelen bağış linklerini mutlaka resmi kurumlarla karşılaştırarak kontrol edin" dedi.

Sosyal medya üzerinden gönderilen ve yardım talebi gibi görünen mesajlarda istenen kişisel bilgilere kesinlikle yanıt verilmemesi gerektiğini belirten Baki, "Devlet, SMS ile sizden banka bilgisi ya da T.C. kimlik numarası istemez. Bu tür talepler siber dolandırıcılık girişimidir" diye konuştu.

'DİJİTAL PANİK YARATMAYIN'

Sosyal medyada aynı fotoğraf ya da videonun defalarca paylaşılmasının interneti yavaşlattığını ve panik havası yarattığını belirten Baki, "Güvenilir kaynaklardan bilgi alın, sadece teyit edilmiş haberleri paylaşın" dedi. Afet bölgelerinde yaşanabilecek elektrik kesintilerine karşı telefonların düşük güç modunda kullanılmasını öneren Baki, "Mobil veri gerekmedikçe kapalı tutulmalı, ekran parlaklığı azaltılmalı. Konum servisleri ise sadece ihtiyaç halinde açık olmalı" diye konuştu.

Sosyal medyada yayılan asılsız bilgiler nedeniyle özellikle çocuklar ve yaşlıların panik yaşayabileceğine dikkati çeken Baki, "Panik havası oluşturacak söylentilere değil, yalnızca AFAD, valilik ve belediyeler gibi resmi kaynaklara güvenin. Unutmayın, afet anlarında sadece fiziksel değil, dijital olarak da dayanışma içinde olmalıyız" diye konuştu. İnternetin bir kamu hizmeti olduğunu hatırlatan Baki, herkesin sorumlu kullanım bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Teknoloji, Sağlık, Güncel, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem Sonrası Dijital Güvenlik Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı
Rıza Çalımbay’dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız
Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim
Bahçeli’den İBB’ye “kaçak toplantı“ tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur Bahçeli'den İBB'ye "kaçak toplantı" tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Halı saha maçından sonra fenalaşan astsubay hayatını kaybetti Halı saha maçından sonra fenalaşan astsubay hayatını kaybetti
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo’nun son hali yankı uyandırdı Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo'nun son hali yankı uyandırdı
Süper Lig’de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu Süper Lig'de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
Milyonluk hediyeye Dilan Polat’ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah Milyonluk hediyeye Dilan Polat'ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
Devlet Bahçeli’den ’İstanbul’u terk edin’ diyen Celal Şengör’e ağır sözler Devlet Bahçeli'den 'İstanbul'u terk edin' diyen Celal Şengör'e ağır sözler
Yeşilçam’ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti Yeşilçam'ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti

09:49
Pervin Buldan üzüntüden çöktü
Pervin Buldan üzüntüden çöktü
09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
08:23
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı
42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
08:02
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
16:35
Emre Belözoğlu’ndan Süper Lig şampiyonluk tahmini
Emre Belözoğlu'ndan Süper Lig şampiyonluk tahmini
16:20
Fenomen Mükremin Gezgin hakkında ’Müstehcenlik’ suçundan ev hapsi kararı
Fenomen Mükremin Gezgin hakkında 'Müstehcenlik' suçundan ev hapsi kararı
15:49
Teklif gelirse bir saniye durmaz Osimhen’in oynamak istediği takımı duyurdular
Teklif gelirse bir saniye durmaz! Osimhen'in oynamak istediği takımı duyurdular
14:54
Tebliğciler gece kulübünde Sahneye çıkıp vaaz verdiler
Tebliğciler gece kulübünde! Sahneye çıkıp vaaz verdiler
14:49
Beykoz Belediyesi soruşturmasında şok ifade: İmamoğlu kumpas kurdu
Beykoz Belediyesi soruşturmasında şok ifade: İmamoğlu kumpas kurdu
14:42
DEM Partili Hatimoğulları’ndan bir ’’Bahçeli’’ gafı daha
DEM Partili Hatimoğulları'ndan bir ''Bahçeli'' gafı daha
14:38
Dünyaca ünlü eski sol bek, MMA dövüşçüsü oluyor
Dünyaca ünlü eski sol bek, MMA dövüşçüsü oluyor
14:19
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
14:17
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 10:06:09. #7.13#
SON DAKİKA: Deprem Sonrası Dijital Güvenlik Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.