Deprem Sonrası Dijital Güvenlik Uyarısı

1) DEPREM SONRASI 'DİJİTAL GÜVENLİK' UYARISI

TÜKETİCİ Konfederasyonu (TÜKONFED) Siber Güvenlik Komisyon Başkanı Muharrem Baki, afet anlarında milyonlarca kişinin aynı anda yakınlarına ulaşmak için mobil ağlarda yoğunluk oluşturduğunu, bu gibi durumlarda internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının kullanılmasının daha sağlıklı olacağını söyledi. Baki, deprem sonrası sahte yardım kampanyalarına karşı dikkatli olunması ve teyit edilmesi gerektiğine de dikkati çekti.

TÜKONFED Siber Güvenlik Komisyon Başkanı Muharrem Baki, deprem sonrası iletişim ve dijital güvenlik konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Depremlerin ardından cep telefonlarının çekmemesi ya da internetin yavaşlamasının altyapıya aşırı yüklenmesinden kaynaklandığını belirten Muharrem Baki, afet anlarında iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

'ARAMA YERİNE MESAJ GÖNDERİN'

Baki, afet anlarında milyonlarca kişinin aynı anda yakınlarına ulaşmak istemesi nedeniyle mobil ağlarda yoğunluk oluştuğunu söyledi. Bu gibi durumlarda telefonla aramak yerine kısa mesaj ya da online mesajlaşma uygulamaları gibi internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının kullanılmasının daha sağlıklı olacağını vurgulayan Baki, "Bu uygulamalar daha az internet kullanır ve genellikle daha hızlı çalışır" dedi. Depremin ardından başkalarının da yakınlarına ulaşması adına bilinçli olunması gerektiğini belirten Baki, "Yakınlarımıza ulaştıktan sonra başkalarının da yakınlarına ulaşması için internet ve şebekeyi yeteri kadar kullanalım" diye konuştu.

DİJİTAL DOLANDIRICILARA DİKKAT

Deprem sonrası sahte yardım kampanyalarına karşı vatandaşları uyaran Baki, SMS, sosyal medya ya da internet siteleri üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Baki, "Size gelen bağış linklerini mutlaka resmi kurumlarla karşılaştırarak kontrol edin" dedi.

Sosyal medya üzerinden gönderilen ve yardım talebi gibi görünen mesajlarda istenen kişisel bilgilere kesinlikle yanıt verilmemesi gerektiğini belirten Baki, "Devlet, SMS ile sizden banka bilgisi ya da T.C. kimlik numarası istemez. Bu tür talepler siber dolandırıcılık girişimidir" diye konuştu.

'DİJİTAL PANİK YARATMAYIN'

Sosyal medyada aynı fotoğraf ya da videonun defalarca paylaşılmasının interneti yavaşlattığını ve panik havası yarattığını belirten Baki, "Güvenilir kaynaklardan bilgi alın, sadece teyit edilmiş haberleri paylaşın" dedi. Afet bölgelerinde yaşanabilecek elektrik kesintilerine karşı telefonların düşük güç modunda kullanılmasını öneren Baki, "Mobil veri gerekmedikçe kapalı tutulmalı, ekran parlaklığı azaltılmalı. Konum servisleri ise sadece ihtiyaç halinde açık olmalı" diye konuştu.

Sosyal medyada yayılan asılsız bilgiler nedeniyle özellikle çocuklar ve yaşlıların panik yaşayabileceğine dikkati çeken Baki, "Panik havası oluşturacak söylentilere değil, yalnızca AFAD, valilik ve belediyeler gibi resmi kaynaklara güvenin. Unutmayın, afet anlarında sadece fiziksel değil, dijital olarak da dayanışma içinde olmalıyız" diye konuştu. İnternetin bir kamu hizmeti olduğunu hatırlatan Baki, herkesin sorumlu kullanım bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı.