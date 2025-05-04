Deprem Sonrası Gönüllü Başvuruları 4 Kat Artış Göstermiştir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Deprem Sonrası Gönüllü Başvuruları 4 Kat Artış Göstermiştir

İstanbul'daki depremler, AFAD gönüllülük başvuru sayısını 4 kat artırarak toplamda 5,5 bine ulaştırdı.

04.05.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının gönüllülük sistemine başvuru sayısı 4 kat arttı.

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan artçı sarsıntılar toplumun deprem konusundaki duyarlılığını artırdı.

Bu süreçte AFAD'ın gönüllülük sistemine başvuru sayısı önemli oranda yükseldi.

İstanbul depremlerinden önce Türkiye genelinde günlük ortalama 200 kişinin gönüllü olarak başvurduğu AFAD'a, depremlerin ardından günlük ortalama başvuru sayısı 800'e çıktı.

Depremlerin ardından Türkiye genelinde AFAD'ın gönüllülük sistemine dahil olmak isteyenlerin sayısı toplam 5 bin 480 oldu.

Son başvurularla birlikte gönüllülük sistemine yapılan başvuru sayısı 1 milyon 588 bin 263'e ulaştı.

Gönüllüler üç seviyede sınıflandırılıyor

AFAD Gönüllük Sistemi ile afet yönetiminin herhangi bir evresinde katkı sağlamak isteyenlerin, afet yönetimi sürecine planlı şekilde dahil edilmesi, görev alanlarının belirlenmesi ve eğitimlerle kapasitelerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Sonraki süreçte gönüllüler, eğitim ve uzmanlıklarına göre, temel, destek ve uzman AFAD gönüllüsü olarak üç seviyede sınıflandırılıyor.

Temel AFAD gönüllüsü, AFAD gönüllüsünün kim olduğu ve AFAD gönüllüsüne neden ihtiyaç duyulduğunun farkındalığına sahip, afetlerle ilgili temel kavramları bilen, yangın, tahliye ve ilk yardım konularında ön bilgi sahibi olarak farkındalık kazanan, AFAD gönüllülük sistemi uzaktan eğitimlerini tamamlayan kişiler olarak tanımlanıyor.

Destek AFAD gönüllüsü, arama ve kurtarma, sosyal yardım, yangın, ilk yardım gibi konularda, afet ve acil durum hallerinde profesyonel ekiplere destek olabilecek bilgi ve beceriye sahip, destek olmak istediği alanla ilgili il AFAD müdürlüklerince düzenlenen yüz yüze eğitimleri başarı ile tamamlayan ya da o alanda geçerli bir eğitimi olduğunu belgeleyebilen kişilerden oluşuyor.

Uzman AFAD gönüllüsü, AFAD gönüllüsü olan ve alanlarında (haberleşme, psikiyatri, tercüme, ve benzeri) kariyer sahibi, uygun zaman dilimlerinde gönüllü katkı sunabileceğini belirten kişiler olabiliyor.

Destek AFAD gönüllüsü ve uzman AFAD gönüllüsü olabilmek için 18 yaşını doldurma şartı aranıyor.

Kaynak: AA

Acil Durum, 23 Nisan, İstanbul, Deprem, Güncel, Sağlık, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem Sonrası Gönüllü Başvuruları 4 Kat Artış Göstermiştir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede
İstanbul’un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı İstanbul'un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı
Cem Karaca’nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı Cem Karaca'nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak
Hadise’den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti
Jorge Jesus Suudi Arabistan’dan kovuldu Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan kovuldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 17:23:24. #7.12#
SON DAKİKA: Deprem Sonrası Gönüllü Başvuruları 4 Kat Artış Göstermiştir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.