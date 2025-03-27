Deprem Sonrası Kadınların Dayanışması ve Ekonomik Güçlenmesi

(İSTANBUL) - Adıyaman Belediyesi 04.17 Belgesel Atölyesi, Stiftung Mercator girişimi Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ev sahipliğinde düzenlenen "Deprem Sonrası Bölgede Hayatın Gerçekleri ve Feminist Dayanışma: Hatay ve Adıyaman" başlıklı etkinliğe katılarak, "Karanlıktan Sonra" belgeselini araştırmacılarla buluşturdu.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nde gerçekleştirilen "Deprem Sonrası Bölgede Hayatın Gerçekleri ve Feminist Dayanışma: Hatay ve Adıyaman" başlıklı etkinliğin ilk bölümünde, gazeteci Simone Kamhuber, Adıyaman ve Hatay'da deprem sonrası kadınların yaşamına ilişkin yaptığı araştırma sonuçlarını paylaştı.

Etkinlik, Adıyaman Belediyesi 04.17 Belgesel Atölyesi'nin "Karanlıktan Sonra" belgeselinin gösterimi ile devam etti. Moderatörlüğünü Pelin Oğuz'un yaptığı oturum ise proje koordinatörlüğünü Selma Kara'nın üstlendiği, kameramanlığını Sevim Taştan ve Kübra Ayhan'ın yaptığı 04.17 Belgesel Atölyesi'nin çalışmalarına ayrıldı. Oturumda film üretim süreci ve sahadaki tanıklıklar katılımcılarla paylaşıldı.

Sahadan deneyimler paylaşıldı

Etkinliğin son bölümünde düzenlenen panelde ise Defne Kadın Kooperatifi'nden Nesrin Burç Deli, kadınların tarım kooperatifleri aracılığıyla nasıl ekonomik güçlenme sağladığını ve bu süreçte dayanışmanın rolünü anlattı. Kadınların sürdürülebilir tarım ve üretim faaliyetleriyle sadece kendi yaşamlarını değil, aynı zamanda topluluklarını da yeniden inşa ettiklerinin altı çizildi.