Depremde 69 Kişiye Mezar Olan Hacı Ömer Apartmanı Müteahhitlerine 14 Yıl 5 Ay 11 Gün Hapis Cezası Verildi - Son Dakika
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Depremde 69 Kişiye Mezar Olan Hacı Ömer Apartmanı Müteahhitlerine 14 Yıl 5 Ay 11 Gün Hapis Cezası Verildi

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde Hacı Ömer Apartmanı'nın yıkılması sonucu 69 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, müteahhitler Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz'e 14 yıl 5 ay 11'er gün hapis cezası verildi. Diğer iki sanığın ise beraatine hükmedildi. Müşteki avukatlarından Naim Eminoğlu, verilen cezanın yetersiz ve eksik olduğunu belirterek, "Deprem dosyalarında verilecek karar 'bilinçli taksir' değil 'olası kast' olmalıdır. Bu karara ilişkin itirazlarımızı yapacağız. Belediye ve bakanlık görevlileri yargılanana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

22.04.2025 14:00  Güncelleme: 15:07
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HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde Hacı Ömer Apartmanı'nın yıkılması sonucu 69 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, müteahhitler Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz'e 14 yıl 5 ay 11'er gün hapis cezası verildi. Diğer iki sanığın ise beraatine hükmedildi. Müşteki avukatlarından Naim Eminoğlu, verilen cezanın yetersiz ve eksik olduğunu belirterek, "Deprem dosyalarında verilecek karar 'bilinçli taksir' değil 'olası kast' olmalıdır. Bu karara ilişkin itirazlarımızı yapacağız. Belediye ve bakanlık görevlileri yargılanana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan Hacı Ömer Apartmanı 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Enkaz yığınına dönen binada 69 kişi yaşamını yitirdi ve 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacı Ömer Apartmanı'nı yapan kooperatifin yönetim kurulu üyeleri Tevfik Tepebaşı, Atilla Öz, Çetin Kurt, İsmet Koyuncular ve Süleyman Kemal Duyar hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

Hacı Ömer Apartmanı'nın karar duruşması bugün Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanıklar Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Çetin Kurt, müdahiller ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Atilla Öz, savunmasında 9 Eylül Üniversitesi'ndeki 5 akademisyen hazılanan bilirkişi raporunu "ucube" olarak nitelendirdi. Diğer sanık Tevfik Tepebaşı da binanın deprem çok şiddetli olduğu için yıkıldığını ileri sürdü.

2 sanığa 14 yıl 5 ay 11 gün ceza, 2 sanık beraat etti

İki sanık Ebrar Sitesi hükümlüsü

Sanıklardan Tepebaşı ve Öz, Ebrar Sitesi H Blok'un çökmesi sonucu 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada 14 yıl 5 ay 10'ar gün, B Blok'un yıkılması ve 115 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili davada ise 18 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırılmışlardı. Sanıklar hakkında açılan diğer deprem davaları devam ediyor.

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Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Tepebaşı, Güncel, Deprem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde 69 Kişiye Mezar Olan Hacı Ömer Apartmanı Müteahhitlerine 14 Yıl 5 Ay 11 Gün Hapis Cezası Verildi - Son Dakika

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