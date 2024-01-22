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Depremde ailesini kaybeden Azra Yılmaz, protez bacağıyla yürümeye başladı - Son Dakika
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Depremde ailesini kaybeden Azra Yılmaz, protez bacağıyla yürümeye başladı

11 ay önce Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybeden 13 yaşındaki Azra Yılmaz, Adıyaman'da yakalandığı deprem sonrası tek bacağına takılan protez sayesinde yürümeye başladı. Enkaz altında 35 saat kalan Yılmaz, annesinin de enkazdan çıkarıldıktan sonra hastaneye götürülürken vefat ettiğini anlattı. Şu anda genel sağlık durumu iyi olan Yılmaz, gelecekte matematik öğretmeni olmak istediğini söyledi.

Depremde ailesini kaybeden Azra Yılmaz, protez bacağıyla yürümeye başladı
22.01.2024 - 11:11,  Güncelleme: 11:32
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Yaklaşık 11 ay önce 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlere Adıyaman'da yakalanan ve anne ile babasını kaybeden 13 yaşındaki Azra Yılmaz, tek bacağına takılan protez sonrası yürümeye başladı.

Yakın akrabalarının birçoğu da depremde yaşamını yitiren, 3 kardeşiyle, teyzesinin yanında hayata tutunmaya çalışan Yılmaz, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Yılmaz, depreme Adıyaman'da uyurken yakalandıklarını, çok büyük bir gürültüyle uyandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kalkmaya çalıştığım gibi yere düştüm. Kardeşim de bağırıyordu, o da yere düştü. İlerlemeye çalışırken babam yanımıza geldi. Babam, üstüme kapandı, beni koruyordu, kardeşim de yanımızdaydı. O sırada annem de yanımıza gelmeye çalışıyordu ki ev bir anda yıkıldı. Babam bana sarılmıştı. Bina, babamın üstüne yıkıldı."

Enkaz altından 35 saat kaldığını dile getiren Yılmaz, "Her yer çok karanlıktı, kimseyi göremiyordum. Hep dışarı seslendim, sonra kardeşim eniştemin sesini duymuş, bana söyledi. Kardeşim Kadir'e bağır, sesimizi duysunlar, gelsinler, kurtarsınlar dedim. Kolon ayağıma düştüğü için canım çok yanıyordu. Eniştem, enkazın arasından arada sırada bize su veriyordu." dedi.

"Anneme verdiğim sözü tutmak için okuyacağım"

Annesinin de ayaklarının sıkıştığının, kendisinin arkasından onu da enkazdan çıkardıklarını anlatan Yılmaz, "Ama hastaneye götürülürken yolda annem vefat etmiş." diye konuştu.

Yılmaz, kendisinin Şanlıurfa, Diyarbakır ve Ankara'da tedavi gördüğünü belirterek, şunları dile getirdi:

"Şimdi protezim yapıldı, yürümeye başladım. Bir ayak gibi olmasa da yine de yürüyebiliyorum ve şükrediyorum. İlk adımımı attığımda çok mutlu oldum. Gelecek için anneme verdiğim sözü tutmak için okuyacağım, matematik öğretmeni olmak istiyorum. Bu süre zarfımda hep teyzelerim yanımda oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum, ne yapsam haklarını ödeyemem, onları çok seviyorum."

"Bu süreçte acımızı bile yaşayamadık"

Teyze Gül Doğan da depremde yakın akrabalarını kaybettiklerini söyleyerek, "Azra'nın ağabeyi de Kayseri'de gerçekleşen patlamada yaralanan askerlerimizden biriydi. Acılarla sarsıldık, şükür ki yeğenlerim sağ." diye konuştu.

Azra Yılmaz'ın ilk adımlarını attığını görmenin mutluluğunu dile getiren Doğan, "Gözlerim sürekli doluyor." dedi.

"Azra, şu anda yürüyebiliyor, genel sağlık durumu iyi"

Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Başhekimi ve Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Tanıl Kendirli de depremin 3. günü Diyarbakır Çocuk Hastanesinden sevk edilen Yılmaz'ın bacaklarında ciddi ezilme olduğunu ve böbrek yetmezliği geliştiğini söyledi.

Hastanelerine geldiğinde Yılmaz'ın genel sağlık durumunun oldukça ağır olduğunu anlatan Kendirli, "Bacağının kurtulup kurtulamayacağına baktık ve izlemlerimizde bacağını kurtarmaya çalıştık, koruyucu tedaviler uygulandı. Bacağının geri dönmeyeceğine karar verildi ve sağ bacağı dizden aşağı ampute edildi." bilgisini verdi.

Azra Yılmaz'ın 3 ay yoğun bakımda kaldığını, sonrasında fizik tedavisi aldığını belirten Kendirli, "Uzuv kaybı dışındaki tüm sağlık sorunları ortadan kalktı. Uzuv kaybı olan bacağına da protez takılmasına karar verildi. Protez takıldıktan sonra da ayaktan izleme alındı. Azra, şu anda yürüyebiliyor, genel sağlık durumu iyi." dedi.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Adıyaman, Deprem, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde ailesini kaybeden Azra Yılmaz, protez bacağıyla yürümeye başladı - Son Dakika


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