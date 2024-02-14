Depremde ailesini kaybeden Tuğçe Kalmış, protez bacağıyla ilk adımlarını atıyor

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Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta en çok can kaybının yaşandığı yerlerden olan Ebrar Sitesi'nde ailesini kaybeden, kendisi de enkaz altından 3 gün sonra kurtarılan Tuğçe Kalmış, protez bacağıyla ilk adımlarını atıyor.

23 yaşındaki Tuğçe Kalmış, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Pazarcık merkez üssü 7,7'lik depreme, Şazibey Mahallesi Ali Sezai Bulvarı'nda yer alan Ebrar Sitesi D Blok'ta annesi Havva, erkek kardeşi Muhammed Tuğra (20) ve kız kardeşi Tuana (15) ile yakalandı.

Yanındaki cep telefonuyla nişanlısı Enes Kılavuz ile iletişim kuran Kalmış, yerinin bulunmasını sağladı. Arama kurtarma ekipleri tarafından 3 gün sonra enkazdan çıkarılan, tedavisi için uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Kalmış, burada duvar altında kalan sağ bacağının kurtarılması için 23 kez ameliyat masasına yattı.

Yapılan müdahaleler sonuç vermeyince bacağı diz üstünden ampute edilen Kalmış'a ocak ayında protez takıldı.

Kahramanmaraş'a dönen, Dulkadiroğlu ilçesindeki Umut Konteyner Kent'e yerleşen Kalmış, tedavi sürecinde kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan nişanlısı Kılavuz'un da desteğiyle ilk adımlarını atıyor.

"Ben onun mucizesi, o benim şansım oldu"

Tuğçe Kalmış, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinde yaşadığı binanın 15 saniye içerisinde çöktüğünü, hayatını kaybeden annesinin elini öperek ona veda ettiğini, erkek kardeşinin cenazesini DNA incelemesiyle bulduklarını, kız kardeşi Tuana'ya ise henüz ulaşamadıklarını söyledi.

Depremden sonra nişanlısının kendisini yalnız bırakmadığını dile getiren Kalmış, "Depremin ardından beni ilk çıkarttıkları zaman bana 'Seni hastaneye götüreceğim, hastaneden beraber el ele çıkacağız.' dedi. Etlik Şehir Hastanesinde 11 ay yanımda bekledi. Her şekilde her ihtiyacımı kendisi karşıladı. Ben onun mucizesi, o benim şansım oldu diyebilirim. Enes bu hayatta tek şansım." diye konuştu.

Nişanlısını vatani görevini yapmak üzere Bilecik'e uğurlamaya hazırlanan Kalmış, şöyle konuştu:

"Askere gidip geldikten sonra düğünümüz olacak temmuz ayında. Her şey daha güzel olacak inanıyorum. Hiçbir zaman da elimi bırakmayacağına inanıyorum. Aynı şekilde ben de kendisi bu durumda olsa asla yalnız bırakmazdım. Beni iyi günde bırakmadı, kötü günde hiç bırakmadı. Bu durum bizi birbirimize daha çok bağladı. Ayağımı bir eksiklik olarak görmedi, beni bu şekilde de sevdi. Herkes iyi günde birbirinin yanında olur, sever, kötü günde en zor anımda, sağ ayağımı kaybettiğim halde beni bırakmadı. Beni sevgi iyileştirdi. 11 ay benim yanımda farklı bir kişi kalsaydı bu şekilde iyileşip ayağa kalkamazdım ama onun sevgisiyle onun bana verdiği güçle ben ayağa kalktım, iyileştim."

"Bir ömür Tuğçe ile beraberim inşallah"

Enes Kılavuz da nişanlısı Tuğçe Kalmış'ın yaşaması için çok dua ettiğini ve 2 ay boyunca yoğun bakım odasının önünde sabahlara kadar beklediğini söyledi.

Çok kötü günler geçirdiklerini ancak hiçbir zaman umudunu kesmediğini ifade eden Kılavuz, en büyük hayalinin hayat arkadaşının elini tutarak Kahramanmaraş'a gelebilmek olduğunu dile getirdi.

Askerde nişanlısından ayrı kalacağını, bu nedenle üzüldüğünü belirten Kılavuz, "Tuğçe depremde ailesini kaybetti, keşke kaybetmeseydik. Çünkü onlar da bizim en güzel ve mutlu günlerimizi görmek isterlerdi. Tuğçe'nin ailesi olmasa, benim de ailem olmasa Tuğçe'ye hayatta kaldığım sürece bir ömür boyu ben bakarım. Bu can bedende olduğu sürece bir ömür Tuğçe ile beraberim inşallah." diye konuştu.

"Böyle bir aşk hikayesine daha önce hiç şahit olmadım"

Kılavuz askere gitmeden önce çiftin hatıra fotoğraflarını çeken fotoğrafçı Adem Ceyhan da Kalmış ve Kılavuz'un en güzel günlerine tanıklık etmek istediğini belirtti.

Ceyhan, "Yaklaşık 25 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Binlerce gelin damat fotoğrafı çektim, binlerce aşka şahitlik yaptım. Böyle bir aşk hikayesine daha önce hiç şahit olmadım. Çok büyüleyici, farklı bir şey." ifadelerini kullandı.