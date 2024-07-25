Depremde babasını kaybeden genç kız, İngiltere'deki üniversiteye kabul edildi - Son Dakika
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Depremde babasını kaybeden genç kız, İngiltere'deki üniversiteye kabul edildi

23 yaşındaki Tutku Atahan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde babasını kaybetmesine rağmen yüksek lisans hayalinden vazgeçmedi. Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı'ndaki başarısıyla İngiltere'nin Bradford Üniversitesi'ne kabul edildi. Atahan, yapay zeka ve veri analitiği alanında tam burslu olarak eğitim görecek.

25.07.2024 12:45
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? Depremde babasını kaybetmesine rağmen yüksek lisans hayalinden vazgeçmeyen 23 yaşındaki Tutku Atahan, Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı'ndaki (IELTS) başarısıyla İngiltere'nin Bradford Üniversitesine kabul edildi.

Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Atahan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere Adana'da yakalandı.

Genç kız, depremlerde Hatay'da yaşayan ailesinin evinin yıkılması nedeniyle babasını kaybetti.

Acısına rağmen eğitimine odaklanan 23 yaşındaki Atahan, mezun olup IELTS'ye hazırlanmaya devam etti.

Atahan, sınavdan iyi bir puan almasının ardından Bradford Üniversitesi "Yapay Zeka ve Veri Analitiği" alanında yüksek lisansa tam burslu kabul edildi.

"Babamı gururlandırmak istedim"

Tutku Atahan, AA muhabirine, depremlerde Hatay'daki evlerinin yıkıldığını, annesi ve 2 kardeşinin enkazdan çıktığını söyledi.

Depremde babasını kaybettiğini anlatan Atahan, "Motivasyon kaybı yaşadım ancak pes etmedim. Babamı gururlandırmak ve kardeşlerime daha iyi bir gelecek sunmak istediğim için durmadım." dedi.

Atahan, hem ailesiyle ilgilenip hem de eğitimini sürdürdüğünü, üniversitede yapay zekayla ilgili öğrendiklerini internetteki kurslarla geliştirdiğini ifade etti.

Bu süreçte bir kuruluşta 6 ay yazılım proje stajyeri olarak çalışıp projeler geliştirdiğini dile getiren Atahan, şöyle konuştu:

"Bradford Üniversitesinde Yapay Zeka ve Veri Analitiği üzerine yüksek lisans bursu kazandım. Uluslararası anlamda kendimi daha çok geliştirebileceğime inanıyorum. Ülkem için bir rol model olmak, bu konuda kadınları desteklemek ve güçlendirmek istiyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Depremde babasını kaybeden genç kız, İngiltere'deki üniversiteye kabul edildi - Son Dakika

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