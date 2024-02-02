Depremde enkaz altından kurtulan aile hayata tutunmaya çalışıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da 4 ferdi enkaz altından sağ kurtarılan Ekin ailesi, hayata yeniden tutunmak için mücadele veriyor.
Niyazi Mısri Mahallesi'nde yaşayan 5 kişilik Ekin ailesi, 6 Şubat'taki depremde çöken evlerinin enkazında kaldı. Baba İlhami Ekin'in cep telefonu, ev çöktüğü sırada sokağa fırladı.
Yabancı uyruklu bir kişi sokakta çalan cep telefonunu açarak, arayan Ekin ailesinin yakınlarına evin çöktüğünü haber verdi.
Olay yerine gelen akrabaları, baba İlhami, anne Songül, kızları Tuba ve Suna ile oğlu Muhammed Ekin'i bulundukları yerden yaklaşık 6 saat sonra çıkarabildi.
Muhammed Ekin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, yaralı diğer aile üyeleri ise tedavi altına alındı.
"Allah devletimizden razı olsun, biz razıyız"
Acıbadem Konteyner Kent'te kalan İlhami Ekin, AA muhabirine, çok zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.
Deprem gününü anlatmakta zorlandığını ifade eden 58 yaşındaki Ekin, "Yaşadıklarımızı dile dökemiyorum. O gün kıyametti, anlatmak çok zor. Oğlum vefat etti, lise son sınıftaydı, tatlıydı, namazındaydı. Allah o günleri geri vermesin." dedi.
Yaklaşık 3 ay hastanede tedavi gördüğünü anlatan Ekin, "Ben biraz toparlandım, artık yürüyorum. Tam iyileşmesem de yürüyorum. Bir kızımın burun kemiği içeri girdi, ameliyat olması gerekiyor, rahat nefes alamadığı için yatamıyor, uyuyamıyor." diye konuştu.
Ekin, kızı Suna'nın ise henüz tam anlamıyla yürüyemediğini dile getirerek, "Kızım artçılardan korktuğu için hastanede kalamıyor. Sağlık Müdürlüğünce tahsis edilen araçla fizik tedaviye gidiyor." ifadesini kullandı.
İhtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını belirten Ekin, "Devletimiz deprem sürecinde bize çok iyi baktı, yanımızda oldu." dedi.
Emekli İlhami Ekin, eşinin, bakıma muhtaç kızının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Eşim ve kızım Arslantepe Mahallesi'nde bir konteynerde kalıyor. Konteyner, Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli'ye ait. Restelli konteynerini kızıma bıraktı. Kızımın bakımına halası da yardım ediyor, buraya kızımın yanına geliyorum. Allah devletimizden razı olsun, biz razıyız. Kiracıydık, Allah bize de herkese de ev nasip etsin, huzurlu bir yuva istiyoruz."
İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, ocak ayında İstanbul'da köprü geçiş ücreti yüzde 76,74 artarken, gömlek fiyatı yüzde 13,92 azaldı. Diğer artış yaşanan ürünler arasında diş tedavi ücreti, kapıcı ücreti, otobüs bilet ücreti, röntgen çekim ücreti, laboratuvar tahlil ücretleri, yeşil soğan ve kıvırcık salata yer aldı. Azalış gösteren diğer ürünler ise takım elbise, ceket, portakal, palto ve otel oda konaklama ücreti oldu.
Gazeteci Enver Aysever, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.
ABD'de tutuklanan ve itirafçı olmasının ardından tahliye edilen Rıza Sarraf, ABD basınında yine bir numaralı gündem oldu. Suriye ve Afganistan'daki saldırılar sırasında kayıplar yaşadığı gerekçesiyle Halkbank ve Zarrab'a tazminat davası açan Amerikalı askerler ve ailelerinin avukatları, Sarraf'ın kayıplara karıştığını öne sürdü.
CHP, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Gökhan Günaydın, Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu belirterek, kararın 15 gün içinde Meclis'e gönderilmesi gerektiğini ve neden daha önce okunmadığını sordu.
Antalya'da anne adayları için satışa sunulan yeşil erik, fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ortalama 20 gram olan yeşil eriğin adedi 100 TL'den satılırken, 1 kilogram yeşil eriğin fiyatı ise yaklaşık 3 gram altın fiyatına denk geliyor.
En düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkarılması emeklilerde hayal kırıklığına neden olurken yerel seçimlere kısa bir süre kala seyyanen zam beklentisi artmaya başladı. Kulislerde konuşulan bilgilere göre seçimden önce emeklilerin maaşına 7 bin TL'lik bir zam yapılacağı öne sürüldü.
Modacı Kemal Doğulu, geçtiğimiz günlerde Denizli'de bir kadınlar matinesinde sahne aldı. Sahnede şarkı söyleyen Doğulu'nun sadece kendisinin eğlendiği anlar alay konusu oldu.
Geçen yıl denizi kirlettiği için ceza alan Libya bayraklı Kevalay Queen ro-ro gemisi, İstanbul Boğazı'nda Captain Adam 1 adlı genel kargo gemisiyle çarpıştı. Kazada her iki gemide de hasar meydana geldi.
Son Dakika › Güncel › Depremde enkaz altından kurtulan aile hayata tutunmaya çalışıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?