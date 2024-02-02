 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Depremde enkaz altından kurtulan aile hayata tutunmaya çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Depremde enkaz altından kurtulan aile hayata tutunmaya çalışıyor

Depremde enkaz altından kurtulan aile hayata tutunmaya çalışıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da enkaz altından sağ kurtarılan Ekin ailesi, hayata yeniden tutunmak için mücadele veriyor. Depremde hayatını kaybeden Muhammed Ekin'in ailesi, yaralı olarak kurtuldu. Aile üyeleri tedavi altına alınırken, devletin yardımlarıyla ihtiyaçları karşılanıyor. Baba İlhami Ekin, eşinin ve bakıma muhtaç kızının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını belirtti ve huzurlu bir yuva istediklerini dile getirdi.

02.02.2024 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da 4 ferdi enkaz altından sağ kurtarılan Ekin ailesi, hayata yeniden tutunmak için mücadele veriyor.

Niyazi Mısri Mahallesi'nde yaşayan 5 kişilik Ekin ailesi, 6 Şubat'taki depremde çöken evlerinin enkazında kaldı. Baba İlhami Ekin'in cep telefonu, ev çöktüğü sırada sokağa fırladı.

Yabancı uyruklu bir kişi sokakta çalan cep telefonunu açarak, arayan Ekin ailesinin yakınlarına evin çöktüğünü haber verdi.

Olay yerine gelen akrabaları, baba İlhami, anne Songül, kızları Tuba ve Suna ile oğlu Muhammed Ekin'i bulundukları yerden yaklaşık 6 saat sonra çıkarabildi.

Muhammed Ekin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, yaralı diğer aile üyeleri ise tedavi altına alındı.

"Allah devletimizden razı olsun, biz razıyız"

Acıbadem Konteyner Kent'te kalan İlhami Ekin, AA muhabirine, çok zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Deprem gününü anlatmakta zorlandığını ifade eden 58 yaşındaki Ekin, "Yaşadıklarımızı dile dökemiyorum. O gün kıyametti, anlatmak çok zor. Oğlum vefat etti, lise son sınıftaydı, tatlıydı, namazındaydı. Allah o günleri geri vermesin." dedi.

Yaklaşık 3 ay hastanede tedavi gördüğünü anlatan Ekin, "Ben biraz toparlandım, artık yürüyorum. Tam iyileşmesem de yürüyorum. Bir kızımın burun kemiği içeri girdi, ameliyat olması gerekiyor, rahat nefes alamadığı için yatamıyor, uyuyamıyor." diye konuştu.

Ekin, kızı Suna'nın ise henüz tam anlamıyla yürüyemediğini dile getirerek, "Kızım artçılardan korktuğu için hastanede kalamıyor. Sağlık Müdürlüğünce tahsis edilen araçla fizik tedaviye gidiyor." ifadesini kullandı.

İhtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını belirten Ekin, "Devletimiz deprem sürecinde bize çok iyi baktı, yanımızda oldu." dedi.

Emekli İlhami Ekin, eşinin, bakıma muhtaç kızının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eşim ve kızım Arslantepe Mahallesi'nde bir konteynerde kalıyor. Konteyner, Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli'ye ait. Restelli konteynerini kızıma bıraktı. Kızımın bakımına halası da yardım ediyor, buraya kızımın yanına geliyorum. Allah devletimizden razı olsun, biz razıyız. Kiracıydık, Allah bize de herkese de ev nasip etsin, huzurlu bir yuva istiyoruz."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kahramanmaraş, Malatya, Deprem, Baba, Kurtarma, Deprem, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde enkaz altından kurtulan aile hayata tutunmaya çalışıyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 12:13:36. #1.11#
SON DAKİKA: Depremde enkaz altından kurtulan aile hayata tutunmaya çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement