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Depremde evleri yıkılan aile, Edirne'de mesleklerini sürdürüyor - Son Dakika
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Depremde evleri yıkılan aile, Edirne'de mesleklerini sürdürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri ve kasap dükkanları yıkılan Akbulut ailesi, Edirne'de açtıkları dükkanda mesleklerini sürdürüyor. Aile, zor günlerin üstesinden gelerek yeni bir hayat kurdu.

Depremde evleri yıkılan aile, Edirne\'de mesleklerini sürdürüyor
13.12.2023 - 11:17,
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri ve kasap dükkanları yıkılan Akbulut ailesi yerleştikleri Edirne'de açtıkları dükkanda mesleklerini sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde yaşayan Akbulut ailesinin evi ve iş yeri 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkıldı. Aile, bir süre memleketlerinde çadırda kaldıktan sonra Edirne'de sözleşmeli er olarak görev yapan oğullarının aracılığıyla Orhaniye köyüne geldi.

Köyde kullanılmayan sağlıkevinde yaşamaya başlayan aile, kente alıştıktan sonra iş yeri açmaya karar verdi.

Abdurrahman Mahallesi'nde bulunan bir kasap dükkanını devralan Samet Akbulut (28), babası Rauf Akbulut (58) ile zor günlerin üstesinden gelmeye çalışıyor.

"Artık Edirneli olduk"

Samet Akbulut, AA muhabirine, depremlerin hayatlarını değiştirdiğini, Edirne'de yeni bir hayat kurmaya çalıştıklarını anlattı.

Akbulut, "Depremde iş yerimizin yıkılmasının ardından Edirne'ye taşınmıştık. Şimdi Allah nasip etti, kendi iş yerimizi kurduk. İşimizi yapmaya başladık. Mesleğimizi sürdürmenin ve kendi iş yerimizde çalışmanın mutluluğu içerisindeyiz." dedi.

Akbulut, dedelerinden miras kasaplığa okul yıllarında babasının yanında başladığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okuldan çıkıp babama yardıma gidip kıyma çekip ve kuşbaşı et doğruyordum. Mesleğimi severek yapıyorum. Babam bana bir meslek öğreterek koluma altın bir bilezik bıraktı. Şimdi babamla birlikte çalışıyoruz. Artık Edirneli olduk.

Depremde çok yara aldık. Maddi ve manevi zararlarımız oldu. Çok üzücüydü. Allah Türk milletine bir daha böyle acı yaşatmasın. El birliğiyle toparladık, tekrardan burada iş yerimizi açtık. Allah'tan ümit hiçbir zaman kesilmiyor. Bize kucak açan köylülere çok teşekkür ediyoruz. Artık benim köy oldu. Soranlara 'Orhaniyeliyim' diyorum."

"Edirneliler bize kucak açtı"

Rauf Akbulut da deprem nedeniyle çok zor günler yaşadıklarını ifade etti.

Edirnelilerin kendilerine kucak açtığını ve yeni bir yaşama başladıklarını anlatan Akbulut, "Buraya bu kadar alışacağımı beklemiyordum. Artık burada kalacağız. Ekinözü'nde 35 yıldır işlettiğimiz kasap dükkanımız vardı, çocuklarımla birlikte çalışıyordum. Dükkanlarımız depremde yıkıldı. Edirne'ye geldik ve kendi iş yerimizi açtık. Burada çok memnunuz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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