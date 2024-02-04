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Depremde hayatını kaybeden AA muhabiri ve ailesi için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Depremde hayatını kaybeden AA muhabiri ve ailesi için mevlit okutuldu

Depremde hayatını kaybeden AA muhabiri ve ailesi için mevlit okutuldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat'taki depremde hayatını kaybeden Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Burak Milli, eşi Ayşen Milli ve 5 aylık bebeği Eylül Lina için mevlit okutuldu. Milli'nin annesi Ayşe Fatma Gözüküçük'ün evinin önünde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Mevlide, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Yıldırım, Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan ile basın mensupları katıldı.

04.02.2024 19:13
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat'taki depremde hayatını kaybeden Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Burak Milli, eşi Ayşen Milli ve 5 aylık bebeği Eylül Lina için mevlit okutuldu.

Milli'nin annesi Ayşe Fatma Gözüküçük'ün Modernevler Mahallesi'ndeki evinin önünde düzenlenen programda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Burak Milli ve ailesi için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Mevlide, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Yıldırım, Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan ile basın mensupları katıldı.

Kaynak: AA

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