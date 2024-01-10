Depremde hayatını kaybeden gazeteciler mezarı başında anıldı

Adıyaman'da depremdeki 17 gazeteci hayatını kaybetti

ADIYAMAN - 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da hayatını kaybeden 17 gazeteci gazeteciler mezarı başında anıldı.

Asrın felaketi olarak kabul edilen 6 Şubat depremlerinde köşe yazarından muhabirine, dizgicisinden gazete sahibine 17 basın mensubu hayatını kaybetti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde meslektaşları onları unutmadı. Hayatını kaybeden gazetecilerin mezarlarını ziyaret eden gazeteciler, Yasin'i Şerif okuyup, dua etti.

İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, "Depremde, asrın felaketinde kaybettiğimiz 17 basın mensubu arkadaşlarımızı mezarları başında anıyoruz. Üzgünüz, hepsiyle yaşanmış bir anımız, hepsiyle geçirilmiş zamanımız var. Mekanları cennet olsun, Rabbim cennetiyle ödüllendirsin" dedi.

Hayatını kaybeden gazetecilerin meslektaşları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününe üzgün bir şekilde kutladıklarını, depremde hayatını kaybeden gazetecileri çok özlediklerini ifade etti.