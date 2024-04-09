Depremde kaybedilen yakınlarının mezarları ziyaret edildi

Geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay, Adana ve Osmaniye'deki mezarlıklarda, aileler afette kaybettikleri yakınlarının kabirlerini Ramazan Bayramı arifesinde ziyaret etti.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Narlıca Deprem Mezarlığı'na giden aileler, kaybettikleri yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
Yakınlarının mezar taşlarını temizleyen aileler, kabirlere çiçek de bıraktı.
Kabir ziyaretlerinde, hüzünlü anlar yaşandı.
AA muhabiri Burak Milli'nin mezarına ziyaret
Depremde İskenderun ilçesindeki evinin enkazından 9 Şubat'ta eşi Ayşen Milli (30) ve 5 aylık kızı Eylül Lina ile cansız bedeni çıkartılan Anadolu Ajansı muhabiri Burak Milli'nin (31) Çankaya Mezarlığı'ndaki kabri de ziyaret edildi.
Burak Milli'nin annesi Ayşe Fatma Güzüküçük, oğlunun mezarına çiçek bırakarak dua okudu.
Milli'nin kız kardeşi Deniz Güngör ile teyzesi Zeliha Gözüküçük de kabir başında dua etti.
Burak Milli'nin cenazesi Çankaya Mezarlığı'nda, eşi ve kızının cenazeleri ise Adana'da toprağa verilmişti.
Adana'da depremde yakınlarını kaybedenlerden mezarlık ziyareti
Adana'da depremde hayatını kaybedenlerin aileleri, merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda mezarlıklara çiçekler bıraktı.
Aileler, kaybettikleri yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
Nesimi Çakmak, AA muhabirine, depremde halası, kuzeni, kuzeninin eşi ve kuzeninin çocuğunun kaybettiğini söyledi.
Yakınlarının mezarına bayram ziyaretine geldiğini ifade eden Çakmak, "Yasin okuduk, geçmişlerine rahmet eyledik. İnşallah Allah cennetiyle karşılar, cennetiyle muamele eder. Deprem şehitleri oldular, onları ziyaret ettik. Cümle geçmişlerimize de depremde kaybettiğimiz tüm şehitlerimize de Allah rahmet eylesin. Hepsine rahmet diliyorum." diye konuştu.
Osmaniye'de Deprem Mezarlığı'na hüzünlü ziyaret
Osmaniye'de Ramazan Bayramı arifesinde Deprem Mezarlığı'na gidenler, kaybettikleri yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti, mezarları temizledi.
Bazı vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının mezarları başında dua okurken hüzünlü anlar yaşadı.
Depremde yaşamını yitiren çocukların mezarlarına, yakınları tarafından şeker ve çikolata bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Depremde kaybedilen yakınlarının mezarları ziyaret edildi - Son Dakika
Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Ramazan Bayramı'nın 1. günü Tekkeköy İlçe Meydanı'nda yapılacak bayramlaşmaya tüm vatandaşları davet etti. Başkan Candal, bayramın sevgi ve saygıyı pekiştirmek, kardeşlik bağlarını güçlendirmek için bir fırsat olduğunu belirtti.
Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço, yoğun bakımda tedavi görüyor. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun sağlık durumu hakkında bilgi vererek, durumunun stabil olduğunu ve hayati tehlikesinin olmadığını belirtti. Alço'nun eşi ise sevenlerinden dua istedi.
Hamas yöneticisi Sami Ebu Zuhri, Türkiye ile Hamas arasındaki ilişkileri övgüyle nitelendirerek Türkiye'nin Gazze'ye verdiği diplomatik ve insani yardımları takdir ettiğini belirtti. Ebu Zuhri, Türkiye'nin Gazze'deki savaşın durmasını sağlamak için liderlik edebileceğini ve Hamas ile Filistin halkına büyük hizmet ettiğini vurguladı. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini ve müzakerelerin sonuçsuz kaldığını ifade etti.
Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Suudi Arabistan uyruklu A.S.A.'nin uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisi üzerine yapılan aramada, 68 gram plaka esrar, 2 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatları ve terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederek, İslam coğrafyasında ve tüm dünyada barış, kardeşlik ve huzurun tesis edilmesini temenni etti. Büyükgöz, bayramların insanların birbiriyle kaynaştığı, birlik, paylaşma ve hoşgörünün güzel örneklerinin sergilendiği özel günler olduğunu belirtti ve insanlara hoşgörüyle yaklaşılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Filistin'de akan kanın durması ve İslam coğrafyasında barışın sağlanması için dua etti ve tüm hemşehrilerinin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularıyla tebrik etti.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Dervişoğlu, partinin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu belirterek, önümüzdeki süreçte tüm arkadaşların bu sorumlulukla hareket edeceğine inandığını söyledi. Ayrıca adaylık sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile istişarede bulunduğunu ve diğer önemli siyasi figürlerle de görüştüğünü ifade etti. Dervişoğlu, fazla adayla kongreye gidilmesinin bir sıkıntıya yol açmayacağını ve hangi adayın kazanırsa kazansın İYİ Parti'nin kaybedeceği bir durum olmayacağını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?