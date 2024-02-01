Depremde Sıkışıp Kolu Ampute Edilen Genç, Üniversite Sınavına Hazırlanıyor

KAHRAMANMARAŞ'ta yakalandığı büyük depremlerde sıkıştığı enkazdan 3'üncü günde çıkarılıp, kolu ampute edildikten sonra Adana'da tedavisi süren Büşra Sarıgüzel (18), üniversite sınavına hazırlanıyor. Sarıgüzel, "Hukuk fakültesini kazanıp, avukat olacağım. Bu güvensiz yapıları inşa edenlere büyük bir ders vermek için mücadele edeceğim. Depremden etkilenen ve mağdur olan insanlara destek vereceğim" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlere annesi ve ablaları ile yaşadığı evde yakalanan Büşra Sarıgüzel, 3'üncü günde ekiplerce enkazdan çıkartıldı. Deprem felaketinde annesi, ablası ve yeğenini kaybeden Sarıgüzel'in kaldırıldığı hastanede sağ kolu da ampute edildi. Buradan Adana'ya giden Sarıgüzel, depremlerden etkilenen gençlere ücretsiz protez ve ortez sağlayıp, psiko-sosyal destek veren Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi'nde tedavi görmeye başladı. Koluna protez uygulanan Büşra'nın hem protez eğitimleri hem de psikiyatri seansları sürüyor.
'BİNA ÜZERİMİZE ÇÖKTÜ'
Büşra Sarıgüzel, "6 Şubat depremine Kahramanmaraş'ta yakalandım. Sadece duyduğum annemin ve ablamın son sesleriydi. Son nefeslerini alışlarını duydum. Duvarların patladığını gördüğümde direkt ablama sarıldım. Bina üzerimize çöktü. Diğer odada olan annemi ve diğer ablamı kaybettik. Enkazda 3 gün kaldım. 5,5 metreden çıkarıldım. Yanımda olan ablam da kurtuldu. Hastanede 8 ay tedavi gördüm. Sonra protezimin yapılması için Çocuk İyilik Merkezi ile tanıştım ve tedavim burada devam ediyor. Fizik tedavi, sosyal aktivite, konaklamaya kadar bizi mutlu etmek için ellerinden geleni yapıyorlar" diye konuştu.
'KAHRAMANMARAŞ HALA ENKAZ HALİNDE'
MEB açık öğretim lisesi son sınıf öğrencisi Sarıgüzel, "Kahramanmaraş hala enkaz halinde; gidip gördüm. Orası sanki benim memleketim değil. Birçok insan benim gibi mağdur oldu. Yapı güvenliği olmayan birçok binada çok sayıda can kaybı oldu. Ben de onlardan birisiyim. Hem kendi sağlığımı hem ailemi kaybettim. Şu an üniversiteye hazırlanıyorum. Hukuk fakültesini kazanıp, avukat olacağım. Bu güvensiz yapıları inşa edenlere büyük bir ders vermek için mücadele edeceğim. Depremden etkilenen ve mağdur olan insanlara destek vereceğim" dedi.
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