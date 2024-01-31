Depremde tanışan çağrı merkezi personeli ve afetzede arasında dostluk

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlere Gaziantep'te yakalanan ve 7,6 büyüklüğündeki ikinci deprem sırasında binayı terk etmeyen çağrı merkezi personeli ile afetzedenin konuşması bir dostluğun temelini attı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı "Alo 153" çağrı merkezi personeli Şeyma Serin, Kahramanmaraş merkezli ilk depremin ardından vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için mesaisine geldi. Göreve başlayan Serin, vatandaşları dinleyerek talepleri ilgililere iletti.

Nurdağı ilçesinde yaşayan, ilk depremin ardından bulundukları binadan çıkan ve araçta ailesiyle bekleyen Medine Karataş da yardım talebi iletmek için çağrı merkezini aradı. Saat 13.24'te çağrıyı alan Serin ile Karataş, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci depreme telefon görüşmesi esnasında yakalandı.

Sarsıntıya rağmen binayı terk etmeyen ve çağrıyı sonlandırmadan soğukkanlılığını koruyan Serin, Karataş'ı da sakinleştirmeye çalıştı.

Depremin geçmesini telefonda konuşarak bekleyen Şeyma Serin ile Medine Karataş, 1 yılda sıkı bir dostluk kurdu. Sık sık telefonla görüşen ve "kötü gün dostu" olan ikili, günlük koşturmalar ve uzaklık nedeniyle bir araya gelemedi.

6 Şubat'ın birinci yılı yaklaşırken Serin ve Karataş, çağrı merkezinde ilk kez yüz yüze geldi.

"Daha sonra durumları nasıl diye merak ettim"

Çağrı merkezi personeli Şeyma Serin, AA muhabirine, depremin yaşandığı gün vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.

Medine Karataş ile konuştukları sırada depreme yakalandıklarını aktaran Serin, şunları kaydetti:

"İkinci deprem esnasında çağrıdaydım. Medine ile konuşurken o anda deprem oldu. Ben onu, o beni sakinleştirmeye çalıştı. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Ben güvenli bir yere geçin diye yönlendiriyordum. O sırada deprem olduğu için konuşmaya, işimi yapmaya devam ettim. Depremin şokuyla çok da bir şey düşünemedim ve işimi yaptım. Daha sonra durumları nasıl diye merak ettim. Telefonla görüştük, yüz yüze görüşemedik. Telefonla iletişimimizi kesmedik sürekli görüşmeye, hal hatır sormaya devam ettik. Kötü bir anı iyi bir dostluğa dönüştü."

"İyi ki belediyeyi aramışım böyle bir dostluk kazandım"

Deprem esnasında çağrı merkezi personeli ile görüşen Medine Karataş da ilk depremden sonra arabada beklemeye devam ettiklerini belirtti.

Bir süre sonra Nurdağı'nda enkaz altında kalan bir akrabasına yardım ulaştırabilmek için çağrı merkezini aradığını anlatan Karataş, şunları kaydetti:

"Arayınca Şeyma Hanım bağlandı. Konuşma anında depreme yakalandık. Konuşmaya devam ettik o beni, ben onu sakinleştirdim. Çağrıyı kapatmadan hatta kaldı. O zamandan sonra Şeyma Hanım ile olan iletişimimiz bir daha kopmadı. Güzel bir dostluk kazanmış olduk. O anda iyi ki belediyeyi aramışım böyle bir dostluk kazandım."

Telefon görüşmesi ses kaydına yansımıştı

Çağrı merkezi personeli Şeyma Serin ile Medine Karataş'ın 6 Şubat'ta 13.24'teki deprem anındaki telefon görüşmesi şöyle kayıtlara geçmişti:

Şeyma Serin: Gaziantep geneli bir doğal afet yaşıyoruz, bazen hatlar düşmeyebiliyor.

Afetzede Medine Karataş: Şu an deprem oluyor.

Şeyma Serin: Evet, halen deprem oluyor.

Afetzede Medine Karataş: Allah'ım Allah'ım, baba deprem oluyor.

Şeyma Serin: Lütfen güvenli bir yere geçin. Şu an çok kötü bir deprem oluyor.

Afetzede Medine Karataş: Evet.

Şeyma Serin: Yerinizde sabit durun.

Afetzede Medine Karataş: Duruyoruz. Arabanın içerisinde duruyoruz, dışarıdayız.

Şeyma Serin: Evet çünkü hala devam ediyor. Biz de burada aynı durumu yaşıyoruz.

Afetzede Medine Karataş: Tamam, teşekkür ederiz. Siz de dikkat edin lütfen.