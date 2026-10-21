Depremde yıkılan asırlık Kahramanmaraş Anadolu Lisesi geçici binada eğitim veriyor

Kahramanmaraş'ta geçmişi Osmanlı dönemine uzanan ve kentin edebiyat dünyasına yön veren isimlerin yetişmesinde önemli rol oynayan Kahramanmaraş Anadolu Lisesi, asırlık eğitim birikimini yeni nesillere aktarıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" dosya haberinin bu bölümünde, yaklaşık 110 yıllık köklü bir geçmişe sahip Kahramanmaraş Anadolu Lisesi ele alındı.

Milli Mücadele öncesinde "Maraş İdadisi" adıyla eğitim hayatına başlayan okul, Cumhuriyet döneminde Maraş Sultanisi ve Maraş Lisesi olarak hizmet verdi. Bir dönem Amerikan Koleji olarak da eğitim camiasında yer alan okul, 2013'te Kahramanmaraş Anadolu Lisesi adını aldı. Şehrin eğitim ve kültür hayatında önemli bir yere sahip olan lise, yetiştirdiği kuşaklarla köklü mirasını bugün de geleceğe taşıyor.

6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören okul yıkıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan okul, Ziya Gökalp İlkokulu eski binasında eğitim ve öğretime devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, AA muhabirine, Kahramanmaraş Anadolu Lisesi'nin şehrin edebiyat ve kültür hayatında önemli bir yere sahip olduğunu, okulun yıllar boyunca edebiyat ve kültür dünyasına önemli isimler kazandırdığını söyledi.

Akpınar, okulun, bir asrı aşan tarihiyle yalnızca bir eğitim kurumu değil Kahramanmaraş'ın eğitim, kültür ve edebiyat hayatına yön veren köklü bir hafıza mekanı olduğuna dikkati çekti.

İlk dönemlerinde Maraş İdadisi, daha sonra Maraş Sultanisi ve Maraş Lisesi isimleriyle şehrin eğitim hayatında önemli bir rol üstlenen okulun 1948'de Maraş Lisesi, 1965'te kente verilen "Kahraman" ünvanıyla Kahramanmaraş Lisesi, 2013'te ise Kahramanmaraş Anadolu Lisesi olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam ettiğini dile getiren Akpınar, şunları kaydetti:

"Asıl önemi yalnızca geçmişinin uzunluğundan değil, yetiştirdiği insanlardan ve şehrin kültürel hayatına yaptığı katkıdan kaynaklanmaktadır. Kahramanmaraş, şiirin, hikayenin, düşüncenin ve edebiyatın güçlü bir damar haline geldiği, Türkiye'nin önemli edebiyat merkezlerinden biridir. Şehrimizin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda Edebiyat Şehri olarak yer alması, bu güçlü edebiyat geleneğinin uluslararası düzeydeki karşılığını da ortaya koymaktadır.

Kahramanmaraş'ın edebiyat tarihinde 'Yedi Güzel Adam' olarak anılan şair ve yazarların ayrı bir yeri vardır. Nuri Pakdil, Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Mehmet Akif İnan ve Ali Kutlay gençlik yıllarında bu şehirde bir araya gelmiş ve edebiyat yolculuklarının önemli bir bölümünü Maraş Lisesi çevresinde şekillendirmişlerdir. Okul bünyesinde uzun yıllar yayımlanan Hamle dergisi de dönemin genç edebiyatçıları için önemli bir düşünce ve edebiyat platformu olmuştur."

Akpınar, okulun edebiyat dünyasının bilinen isimlerinin yanı sıra siyaset, bilim, spor, kamu ve iş dünyasında önemli görevler üstlenen çok sayıda ismi de yetiştirdiğini vurguladı.

Geçici mekanda eğitime devam ediyor

Okullarının 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak yıkıldığını, geçici olarak Ziya Gökalp İlkokulu'nun eski binasında eğitime devam ettiklerini anlatan Akpınar, yeni okullarının inşaatının ise sürdüğünü söyledi.

Akpınar, "Bugün inşası süren okulun koridorlarında geleceğin şairleri, yazarları, bilim insanları ve sanatçıları yetişecektir. Belki yeni bir şiir burada yazılacak, yeni bir hikaye burada başlayacak ve yeni nesiller bu köklü mirası daha ileriye taşıyacaktır. Geçmişten aldığı güçlü miras, Kahramanmaraş'ın UNESCO Edebiyat Şehri kimliğiyle birleşerek geleceğe taşınacaktır. Kahramanmaraş Anadolu Lisesi tarihiyle, yetiştirdiği değerlerle ve şehrimizin kültürel hafızasındaki yeriyle yalnızca geçmişin bir hatırası değil, geleceğin ilham kaynağıdır." diye konuştu.