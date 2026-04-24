Depremde Yıkılan Sami Bey Apartmanı'nın Kırmızı Bültenle Aranan Müteahhidi Abdullah Aybaba, Tayland'da Gözaltına Alındı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Adana'da 6 Şubat depreminde yıkılan ve 40 kişinin yaşamını yitirdiği Sami Bey Apartmanı'nın müteahhidi Abdullah Aybaba, Tayland'da gözaltına alındı; iade sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Sami Bey Apartmanı'nda 40 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın müteahhitleri Abdullah Aybaba ile kızı Eda Aybaba Çelik hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yalanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Ayrıca, binanın yıkılmasına ilişkin Seyhan Belediyesi eski İmar Müdürü Alim Erdoğan ve eski Harita Kadastro Teknikeri Sunay Meydan hakkında da aynı suçtan dava açıldı. Her iki dava dosyası daha sonra birleştirildi.

Yargılama sürecinde, sanık Abdullah Aybaba'nın, depremden bir gün sonra, yani 7 Şubat 2023'te İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı; ancak daha sonra Türkiye'ye giriş kaydının bulunmadığı öğrenildi.

Kırmızı bültenle aranan Abdullah Aybaba, Tayland emniyet ekiplerinin Pattaya'da düzenlenen operasyonuyla gözaltına alındı.

ANKA Haber Ajansı'nın İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, sanık Abdullah Aybaba'nın gözaltına alındığı teyit edilirken, iade işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.