Depremden etkilenen Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya\'da Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası törenleri düzenlendi

6 Şubat 2023 tarihli depremden etkilenen Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'da, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Kilis'teki şehitlikte yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, şehitlik anıtına çelenk sundu.
Kur'an-ı Kerim okunan törende dua edildi ve protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.
Programa Vali Yardımcısı Sertaç Kırçuval, AK Parti Milletvekili Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ile diğer ilgililer katıldı.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş Valiliği bahçesinde düzenlenen törende de İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törenin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, gazetecilere, teşkilatın 179'uncu yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.
Ramazan Bayramı münasebetiyle törenin birkaç gün öne alındığını aktaran Gökduman, polis teşkilatının her daim görevi başında olduğunu, kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak adına kararlı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.
Vatandaşın can ve mal güvenliğine zarar verecek hiçbir davranışa müsaade edilmeyeceğine işaret eden Gökduman, "Bayram tedbirlerinde yurdumuzda genel olarak trafik kazaları ön plana çıkıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız seyir halindeyken trafik kurallarına ve trafik personelinin ikazlarına uygun bir şekilde seyir etmeleri. Hız, emniyet kemeri, bunlar birinci derecede ölüme sebebiyet veren. Emniyet kemeri takılmaması veya aşırı hız ölüme sebebiyet veren iki ana unsur." diye konuştu. ???????
Malatya
Malatya'da Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na Emniyet Müdürü Arif Çankal çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çankal ve beraberindekiler, Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.
Şehitlikte mevlit okutuldu.
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