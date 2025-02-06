Depremin 2\'nci yıl dönümünde Hatay\'da mezarlıklarda yoğunluk (2)

BAKANLARDAN MEZARLIK ZİYARETİ
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'da 2 yıl önce 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'nı ziyaret etti. Bakanlara, Vali Mustafa Masatlı ile kent protokolü de eşlik etti. Mezarlara karanfil bırakan bakanlar, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyip sohbet etti. Dua eden bakanlar daha sonra TOKİ konutlarında düzenlenecek törene katılmak için mezarlıktan ayrıldı.
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