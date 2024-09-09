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Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da 400 bin öğrenci için ders zili çaldı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı: "2024 - 2025 eğitim ve öğretim yılının ilimize, ülkemize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum"

Kaan Manay: "Okula geldiğim için çok mutluyum"

HATAY - Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da toplam bin 605 okulda, 400 bin öğrenci ve 21 bin 917 öğretmen için ilk ders zili çaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken kentteki bazı okul binaları da zarar görmüştü. Asrın felaketinde Hatay'da bin 604 eğitim kurumundan 210 tanesi deprem anında yıkılmış, 180 tanesi orta hasar almıştı. Orta hasar alan yapılardan 141 tanesinde güçlendirme kararı alınmıştı. Depremin vurduğu Hatay'da bu yıl 106 yeni okul hizmete açılırken 15 ilçede 117 eğitim binasının inşaat çalışmaları devam ediyor. Depremin yaralarının hızla sarıldığı kentte toplam bin 605 okulda, ortalama 400 bin öğrenci ile 21 bin 917 öğretmen için ders zili çaldı. Antakya ilçesi Ekinciler Mahallesi'nde bulunan Hatay Borsa İstanbul İlkokulu'nda yeni dönem açılışına Hatay Valisi Mustafa Masatlı da katıldı. İlk ders zilinin ardından sınıflarına koşan öğrencileri ziyaret eden Vali Masatlı, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Vali Mustafa Masatlı, depremler sonrası kentte yürütülen eğitim yatırımları hakkında bilgi vererek, "6 Şubat depremi ve sonrasındaki depremlerin ardından eğitim kurumlarımızın neredeyse üçte biri zarar görmüştü. Kadim şehir Hatay'ımız yeni eğitim öğretim yılına geçtiğimiz yıla oranla okul sayımız, fiziki ve teknik yeterliliğimizin yanı sıra eğitim kadromuzla daha güçlü ve donanımlı başlamıştır. Güçlü devletimiz ve hayırseverlerin de desteğiyle de 106 yeni okulumuzu çocuklarımızın hizmetine açtık. 15 ilçede 117 yeni eğitim binamızın inşaatı devam etmektedir. 6 Şubat depremi ve sonrasındaki depremlerin ardından toplamda 517 okulumuzun da bakım ve onarım çalışmalarını tamamladık. 5 Şubat tarihinde bizlerin 14 bin 700 derslik sayısı vardı. Çalışmalar ve inşaatlarla birlikte 16 bin 700 derslik sayısı olacaktır. Kız ve erkek öğrencilerin konaklanması için toplamda 7 bin 31 kapasiteli 36 pansiyonu da eğitim ve öğretime hazır hale getirdik. Yeni atanan öğretmenlerin de barınma ihtiyaçlarını da karşılamış olduk. Konteynerlerimizde 4 bin 576 öğretmeni misafir ediyoruz. 2024 - 2025 eğitim ve öğretim yılının ilimize, ülkemize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Büyüyünce doktor olmak istiyorum"

Okula başladığı için heyecanlı olan Elçin Genç, "Okulu çok seviyorum. Büyüyünce doktor olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Okula geldiğim için çok mutluyum"

Okula geldiği için mutlu olduğunu belirten Kaan Manay ise, "Yeni arkadaşlarımla tanıştığım için mutluyum. Büyüyünce Fenerbahçe'de oynayan bir futbolcu olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.