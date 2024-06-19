Depremle sessizliğe bürünen sahil, bayram yoğunluğuyla canlandı

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Depremle birlikte sessizliğe bürünen Türkiye'nin en uzun sahilinde eski günleri aratmayan bayram yoğunluğu

40 dereceyi bulan sıcaktan bunalan vatandaşlar Akdeniz'de serinledi

HATAY - Asrın felaketiyle birlikte geçtiğimiz yıl sessizliğe bürünen Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan 14 kilometre uzunluğundaki sahilde bayram tatilinin 9 gün olması ve sıcak havanın etkisiyle deprem öncesindekine benzer yoğunluk yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkım yaptığı Hatay'ın Samandağ ilçesindeki 14 kilometrelik sahilde geçtiğimiz yıl bayramlarda sessizlik yaşanmıştı. Depremin yaralarının sarılması ve bölge halkının memleketlerine dönmesiyle birlikte Kurban Bayram'ında Türkiye'nin en uzun sahili olan Samandağ sahilinde yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı bölgede vatandaşlar, Akdeniz'in serin suyunda serinledi. Halk plajında yaşanan yoğunluk dron ile havadan da görüntülendi. Hatay Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli can kurtaranlarda boğulma vakalarına karşı teyakuzda.

"Sıcak havalarda serinlemenin tek yöntemi denize girmek olur"

Bayram tatilini denizde geçirdiklerini belirten Ahmet Kimyeci, "Bayram dolayısıyla sahildeki evimize geldik. Bayramı burada geçiriyoruz. Havalar sıcak ama denizler normal gidiyor. Bundan daha güzel veya kötü olabiliyor. Sıcak havalarda serinlemenin tek yöntemi denize girmek olur. Torunlarımızla birlikte geldik. Plaj güzel ama biraz bakım gerekiyor. Plaj kalabalık ama birkaç saat sonra daha da kalabalık olur. Akşam 8'e kadar bu denize girilir. Tatlı bir denizimiz var. Havalarda çok sıcak serinlemenin de tek yolu bu. Bayram tatilini de böyle geçiriyoruz" dedi.

"Bu sıcaklıklardan kaçmak için ayda 2 defa geliyorum"

Samandağ sahilinin dünyanın en büyük sahillerinden biri olduğunu ifade eden Nevzat Açık, "Havalar çok sıcak diye kendimizi denize attık. Havalar çok sıcak bu yüzden herkes denize geldi. Plaj kalabalık. Bayram olduğundan dolayı herkes tatile gelmiş. Bu sıcaklıklardan kaçmak için ayda 2 defa geliyorum" ifadelerini kullandı.