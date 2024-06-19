Depremle sessizliğe bürünen sahil, bayram yoğunluğuyla canlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Depremle sessizliğe bürünen sahil, bayram yoğunluğuyla canlandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan 14 kilometrelik sahil, bayram tatilinin 9 gün olması ve sıcak havanın etkisiyle yoğunluk yaşadı. Vatandaşlar, Akdeniz'in serin sularında serinledi.

19.06.2024 08:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremle birlikte sessizliğe bürünen Türkiye'nin en uzun sahilinde eski günleri aratmayan bayram yoğunluğu

40 dereceyi bulan sıcaktan bunalan vatandaşlar Akdeniz'de serinledi

HATAY - Asrın felaketiyle birlikte geçtiğimiz yıl sessizliğe bürünen Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan 14 kilometre uzunluğundaki sahilde bayram tatilinin 9 gün olması ve sıcak havanın etkisiyle deprem öncesindekine benzer yoğunluk yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkım yaptığı Hatay'ın Samandağ ilçesindeki 14 kilometrelik sahilde geçtiğimiz yıl bayramlarda sessizlik yaşanmıştı. Depremin yaralarının sarılması ve bölge halkının memleketlerine dönmesiyle birlikte Kurban Bayram'ında Türkiye'nin en uzun sahili olan Samandağ sahilinde yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı bölgede vatandaşlar, Akdeniz'in serin suyunda serinledi. Halk plajında yaşanan yoğunluk dron ile havadan da görüntülendi. Hatay Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli can kurtaranlarda boğulma vakalarına karşı teyakuzda.

"Sıcak havalarda serinlemenin tek yöntemi denize girmek olur"

Bayram tatilini denizde geçirdiklerini belirten Ahmet Kimyeci, "Bayram dolayısıyla sahildeki evimize geldik. Bayramı burada geçiriyoruz. Havalar sıcak ama denizler normal gidiyor. Bundan daha güzel veya kötü olabiliyor. Sıcak havalarda serinlemenin tek yöntemi denize girmek olur. Torunlarımızla birlikte geldik. Plaj güzel ama biraz bakım gerekiyor. Plaj kalabalık ama birkaç saat sonra daha da kalabalık olur. Akşam 8'e kadar bu denize girilir. Tatlı bir denizimiz var. Havalarda çok sıcak serinlemenin de tek yolu bu. Bayram tatilini de böyle geçiriyoruz" dedi.

"Bu sıcaklıklardan kaçmak için ayda 2 defa geliyorum"

Samandağ sahilinin dünyanın en büyük sahillerinden biri olduğunu ifade eden Nevzat Açık, "Havalar çok sıcak diye kendimizi denize attık. Havalar çok sıcak bu yüzden herkes denize geldi. Plaj kalabalık. Bayram olduğundan dolayı herkes tatile gelmiş. Bu sıcaklıklardan kaçmak için ayda 2 defa geliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Samandağ, Akdeniz, Deprem, Hatay, Hava Durumu, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremle sessizliğe bürünen sahil, bayram yoğunluğuyla canlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:45 Dünden beri alevlere teslim olan Çanakkale’de yangının ilerlemesi durduruldu Dünden beri alevlere teslim olan Çanakkale'de yangının ilerlemesi durduruldu
08:18 Spikerle arasındaki diyalogları görmeniz lazım Arda Güler, kendi golünü izledi Spikerle arasındaki diyalogları görmeniz lazım! Arda Güler, kendi golünü izledi
08:11 Tehdit, yasak aşk, rüşvet Kadın hakimle ilgili skandal iddialar Tehdit, yasak aşk, rüşvet! Kadın hakimle ilgili skandal iddialar
22:42 “Türkiye’nin Messi’si“ manşetlerde Dünya Bizim Çocuklar’ı konuşuyor "Türkiye'nin Messi'si" manşetlerde! Dünya Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
21:57 İsrail sokaklarında protestolar büyüdü, Netanyahu “İç savaş çıkmamalı“ dedi İsrail sokaklarında protestolar büyüdü, Netanyahu "İç savaş çıkmamalı" dedi
08:52 Fatih Terim’den çok konuşulacak maç sonu yorumu: Türkiye oyuncu değişikliklerinden sonra maçı kazandı Fatih Terim'den çok konuşulacak maç sonu yorumu: Türkiye oyuncu değişikliklerinden sonra maçı kazandı
08:06 Arda Güler’in muhteşem golüne Real Madrid’in yıldızı da tepkisiz kalmadı: Arda abi Arda Güler'in muhteşem golüne Real Madrid'in yıldızı da tepkisiz kalmadı: Arda abi
00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Takım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik telefonu
00:13 Rize’de İlçe Jandarma Komutanı, eşinin şüpheli ölümü sonrası tutuklandı Rize'de İlçe Jandarma Komutanı, eşinin şüpheli ölümü sonrası tutuklandı
23:55 Portekiz, geriye düştüğü maçta Çekya’yı 2-1 yendi Portekiz, geriye düştüğü maçta Çekya'yı 2-1 yendi
23:45 Rus lider Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore’ye gitti Rus lider Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye gitti
23:35 İsrail, Lübnan’a yönelik operasyonel planı onayladı İsrail, Lübnan'a yönelik operasyonel planı onayladı
23:15 Bellingham’ın yaptığı yoruma bakın Arda Güler’den ikonik paylaşım Bellingham'ın yaptığı yoruma bakın! Arda Güler'den ikonik paylaşım
22:56 Eşiyle tartışıp çocuklarını camdan sarkıttı Eşiyle tartışıp çocuklarını camdan sarkıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 09:15:14. #1.11#
SON DAKİKA: Depremle sessizliğe bürünen sahil, bayram yoğunluğuyla canlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement