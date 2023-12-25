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Depremzede öğrencilere şeker ve çikolata dağıtıldı - Son Dakika
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Depremzede öğrencilere şeker ve çikolata dağıtıldı

Türk Kızılay İskenderun Şubesi üyeleri, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki konteyner okullarda eğitim gören depremzede öğrencilere şeker ve çikolata dağıttı. İçerisinde şeker ve çikolataların bulunduğu paketler çocuklara verildi.

Depremzede öğrencilere şeker ve çikolata dağıtıldı
25.12.2023 - 16:39,  Güncelleme: 16:41
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Türk Kızılay tarafından, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki konteyner okullarda eğitim gören depremzede öğrencilere şeker ve çikolata dağıtıldı.

Türk Kızılay İskenderun Şubesi üyeleri, 6 Şubat'taki depremlerden sonra eğitimlerini İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki konteynerde sürdüren ilk ve ortaokul öğrencilerini ziyaret etti.

Üyeler burada çocuklara, içerisinde şeker ve çikolataların bulunduğu paketler verdi.

Türk Kızılay İskenderun Şube Müdürü Seden İlhan, depremlerden etkilenen çocukları mutlu etmek için böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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