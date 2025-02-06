Depremzedeler İçin Kermes Düzenlendi

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Samsun ile Sinop müftülükleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen afetzedeler yararına kermes düzenledi.

Samsun Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Büyük Cami avlusunda düzenlenen kermeste, hazırlanan ürünler satışa sunuldu. Kermesten elde edilen gelirin depremzedelere bağışlanacağı belirtildi.

İl Müftüsü Seyfullah Çakır, AA muhabirine, kermese ilçe müftülükleri, gençlik ve kadın kolları, Kur'an kursu öğreticileri ile öğrencilerinin destek verdiğini belirtti.

Çakır, "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Aynı zamanda tedavisi devam eden kardeşlerimize de inşallah acil şifalar diliyorum. Kermesimiz bir nebze olsun onların yaralarına merhem olur, ihtiyaçlarına, sıkıntılarına katkı sağlar, inşallah büyük faydası olur, ümit ediyoruz. Rabb'im hayırlarımızı kabul eylesin, onlara güç kuvvet versin. Rabb'im bu aziz milletimize de güç kuvvet ihsan eylesin, devletimizi milletimizi payidar eylesin." dedi.

Çakır, kent genelinde camilerde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okunacağını ve dua edileceğini de bildirdi.

Sinop

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca uygulamaya konulan "Bir Tuğla da Senden Olsun" kampanyası çerçevesinde Sinop'taki Alaaddin Cami avlusunda kermes düzenlendi.

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri tarafından depremzedeler yararına açılan kermesten elde edilecek gelir, Diyanet İşleri Başkanlığına gönderilecek.

Açılışa katılan Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, milletçe "asrın felaketi"nin acısını yaşamaya devam ettiklerini söyledi.

Felakette hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet dileyen Özarslan, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın üstün gayretleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü olması sayesinde ve en önemlisi de fedakar, vefakar, kadirşinas ve yardımsever milletimizin yardımları sayesinde bu büyük felaketin üstesinden geldik. Bu felaket çok büyük bir konut yıkımına ve can kaybına neden oldu. Diyanet İşleri Başkanlığının koordinesiyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Sinop'ta da harap olan, yıkılan ibadethanelerimiz, Kur'an kursları binalarının inşası için bir yardım etkinliği, kermes düzenleniyor. Destekte bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Allah bu felaketlerden milletimizi, İslam alemini ve tüm insanlığı muhafaza etsin, bir daha yaşatmasın."