Depremzedeler Konteynerde Bayram Hazırlığı Yapıyor

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde konteynerde kalan depremzedeler, Ramazan Bayramı hazırlıklarını sürdürüyor.
Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler nedeniyle evleri yıkılan veya ağır hasar gören bazı depremzedeler, konteynerlerde bayramı karşılamaya hazırlanıyor.
Bayram hazırlıkları kapsamında konteynerlerini temizleyen, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini temin eden afetzedeler, misafirleri için coğrafi işaretli Polat İçli Köftesi ile sütlaç, tatlı ve bazı yöresel yemekleri pişiriyor..
Evi yıkıldıktan sonra konteynere yerleşen ailelerden Elif Demirci, AA muhabirine, depremin ardından evlerinin yıkıldığını, evlerinden hiçbir şey çıkaramadıklarını söyledi.
Depremin ardından yaklaşık 4 ay Çorum'da kaldıktan sonra memlekete dönerek konteynere yerleştiklerini anlatan Demirci, "Geçen Ramazan Bayramı'nı gurbet ellerde, Çorum'da geçirdik, bu yıl ise konteynerde geçireceğiz. Bayramlarda Polat Mahallemizin meşhur içli köftesini yaparız, sütlaç ve tatlılar da hazırlayarak misafirlerimize ikram ederiz. Allah'tan istediğim önce sağlık, sonra da evlerimize yerleşmek. İnşallah diğer bayramları evlerimizde geçiririz." diye konuştu.
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