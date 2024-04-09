Depremzedeler, yeni evlerindeki ilk bayramlarını karşılıyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce Babatorun Mahallesi'nde inşa edilen 25 köy tipi konutta oturan depremzedeler, yeni evlerindeki ilk bayramlarına bir yandan mutlu diğer yandan buruk giriyor.

Altınözü ilçesinde 12 Ekim 2023'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla hak sahiplerine anahtarları teslim edilen Babatorun Mahallesi'ndeki köy evlerinde Ramazan Bayramı heyecanı yaşanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evlerini kaybeden afetzedeler, yerleştikleri ve bahçelerini çiçeklendirdikleri köy tipi konutlarında misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

"İnşallah bu bayram daha güzel olacak"

Depremzede 62 yaşındaki Sümeyye Sözer, AA muhabirine, yeni evlerinde ilk bayramı geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını, konutlarında istedikleri her şeyin bulunduğunu söyledi.

Evlerinde huzur içerisinde yaşadıklarını kaydeden Sözer, "Geçen bayram çok buruk, çok üzüntülüydük. İnşallah bu bayram daha güzel olacak, daha iyi şeyler paylaşacağız. Komşularımızla, akrabalarımızla, torunlarımızla çok güzel bayram olacak inşallah." dedi.

Depremde yakınlarını kaybeden ve evi hasar gören Emin Sözer (45) de 5 aydır köy tipi afet evlerinde yaşadıklarını ifade etti.

Bayramı evlerinde geçirecekleri için mutlu olduklarını belirten Sözer, "Evlerimiz çok güzel, harika. Allah devletimizden bin kere razı olsun. İlk bayramımı evimizde geçireceğiz, heyecanlıyız, mutluyuz. Bahçemize çiçek ektik ve ağaçlandırdık, inşallah bayramda misafirlerimizi ağırlayacağız." diye konuştu.

Şemsettin Sözer (67) de köy tipi afet konutlarından memnun olduklarını dile getirerek, "Evlerimizi 6 ay içerisinde yetiştirdiler. Kış gelmişti, zor olacaktı ama Allah razı olsun çalıştılar, yaptılar ve evlerimizi verdiler. İlk bayramı da evimizde karşılayacağız." ifadesini kullandı.

Köy tipi afet evleri sakinlerinden Fatma Tüfek de bayramı yeni evlerinde karşıladıkları için mutlu olduklarını kaydetti.