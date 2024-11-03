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Depremzedeler Yeni Evlerine Yerleşiyor

Depremzedeler Yeni Evlerine Yerleşiyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde depremzedeler, TOKİ tarafından yapılan konutlarına yerleşmeye başladı.

03.11.2024 15:48
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, çekilen kuraların ardından konutları teslim edilen depremzedeler evlerine yerleşiyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ilçede afet sonrası yapımına başlanan konutlar etaplar halinde yükseliyor.

Kent genelinde ihale edilen 36 bin 174 TOKİ konutundan 18 bin 157'sinin bulunduğu Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde çekilen kuraların ardından konutlarının anahtarını teslim alan afetzedeler yeni evlerine yerleşmeye başladı. İkizce Mahallesi'nde 2 bin 219 afetzede konutlarının anahtarını teslim aldı.

Depremzede Sema Özgür, AA muhabirine, evinin depremde yıkıldığını söyledi.

Depremin ardından önce çadırda sonra konteynerde zor bir süreç geçirdiklerini anlatan Özgür, evlerinin teslim edilmesiyle rahat bir nefes aldıklarını ifade etti.

Özgür, kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Allah devletimizi zarar ziyan vermesin, Allah'ıma bin şükür evimize kavuştuk, yerleştik ve oturmaya başladık. Evime oturmaya başladığım ilk günden alıştım, çok da mutluyum ve memnunum. Güzel ısınıyor, sıcak suyumuz, her şeyimiz var. Evimiz çok güzel, kullanışlı. Cumhurbaşkanı'mı evimize bekliyorum. Malatya'ya gelirse evimde misafir etmek istiyorum. Devletimiz evlerimizi yaptı. Bir emekli maaşıyla biz bunları nasıl yapabilirdik."

Özgür, deprem nedeniyle Malatya dışına çıkan hemşehrilerine de kentlerine dönmeleri çağrısında bulunarak, "Gelsinler, çok güzel evler yapıldı. Evler depreme dayanıklı, geçen günkü 5,9 büyüklüğündeki depremi bile ben hissetmedim." dedi.

"Burası benim sarayım"

Depremzede Nuran Yazgan da depremde evlerinin ağır hasar aldığını ardından yıkıldığını söyledi.

Yaklaşık 1,5 yıl konteynerde yaşadıklarını, sonrasında kuradan evlerinin çıktığını dile getiren Yazgan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Evimden gayet memnunum, ferah ve aydınlık. Eski evim öyle değildi, eski ve karanlıktı ama burası öyle değil. Çok memnunum. Cumhurbaşkanı'mızdan, bakanlarımızdan Allah bin kere razı olsun, hepsine minnettarız. Evimi çok beğeniyorum, 'Burası benim sarayım' diyorum. Burası aydınlık, ferah, hoş bir ev. İçinde de çok mutlu şekilde yaşıyoruz. Allah bin kere razı olsun."

Kaynak: AA

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