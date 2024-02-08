Depremzedelerin Eğitim Merkezinde Yeni Hayatı

ÇEKİM TARİHİ: 1 Şubat 2024
1. Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki bir konteyner kentte yaşayan depremzedelerin çeşitli görüntüleri
2. Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki bir eğitim merkezinde sınava hazırlanan öğrencilerin çeşitli görüntüleri
5. Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi tanıtım posterinden çeşitli görüntüler
7. SES 4 (Türkçe): SILA KUDAİLGA, Öğrenci
19 yaşındaki Semih Birsat Orcan'ın gelecekle ilgili büyük hayalleri vardı. Ancak 6 Şubat 2023'te Türkiye'nin güneyini sarsan büyük depremler Orcan'ın hayatını değiştirdi.
"Depremi yaşadığımız sene, yani geçen sene 12. sınıf öğrencisiydim ve üniversite sınavına hazırlanıyordum. Tabii depremden sonra sınava hazırlanacak bir evimiz, bir dershane ya da ders çalışabileceğimiz herhangi bir yer yoktu."
Depremlerden sonra ailesiyle küçük bir konteynerde yaşamak zorunda kalan Semih için hayat zorlaştı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki bir eğitim merkezinin kapsamlı desteği sayesinde, Semih artık hayatını toparlamaya çalışıyor.
"Hocalarımdan aldığım bilgilerden sonra burayı öğrendik. Burada bir yıl daha sınava hazırlanmayı hedefliyorum. Bir anlamda bizim evimiz konteyner değil de burası diyebiliriz. Ben burada yalnız çalışmıyorum. Bana benzer bir sürü arkadaşım var. Bir kütüphanemiz de var burada. Herkes çalıştığı için bize ekstra motivasyon oluyor."
Eğitim merkezi, Gaziantep Valiliği ve bir kalkınma ajansı tarafından ortak yürütülen "Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi" kapsamında kuruldu.
Merkezde danışman olarak görev yapan Emine Kurulur, Xinhua'ya verdiği demeçte, merkezde yetişkinler ve çocuklar için satranç ve robotik kodlama gibi pek çok alanda da kurslar verildiğini söyledi.
"Malum deprem yaşadık. Öğrenciler konteynerde yaşıyor. Ders çalışma ortamları olmadığı için burayı aktif kullanıyorlar."
SES 4 (Türkçe): SILA KUDAİLGA, Öğrenci:
"6 Şubat gecesi bizim için felaket oldu. Evimizi, her şeyimizi kaybettik. Yakın arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz, akraba ve aile çevresinden epey kaybımız oldu. İnsanlar psikolojik olarak çok çökmüş durumdaydı.
Bu tür merkezlerin açılmasıyla bir nebze toparlandık. Aksi takdirde üniversite sınavına hazırlanmak bizim için hayal olurdu. Umarım geleceğimiz geçmişimizden daha iyi olur."
Yaklaşık bir yıl önce Türkiye'nin güneyinde meydana gelen iki şiddetli depremde 53.000'den fazla kişi hayatını kaybederken, yüz binlerce kişi de evsiz kaldı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gaziantep'ten bildiriyor. (XHTV)
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