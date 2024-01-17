Depremzedelerin kira yardımı neden kesiliyor?

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Evi orta ve üstü hasarlı olduğu halde konteynere geçen depremzedelerin kira yardımı neden kesilmektedir? Bu uygulamayla kira yardımında tasarruf mu yapılmaya çalışılmaktadır" diye sordu.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, 6 şubatta yaşanan deprem nedeniyle evleri hasar gördüğü için konteynerde yaşayan depremzedelerin kira yardımının kesilmesini Meclis gündemine taşıdı. Güzelmansur, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye yazılı soru önergesi verdi. Güzelmansur, soru önergesinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Evi orta ve üstü hasarlı olduğu halde konteynere geçen depremzedelerin kira yardımı neden kesilmektedir? Bu uygulamayla kira yardımında tasarruf mu yapılmaya çalışılmaktadır" diye sordu.

Güzelmansur önergesinde şu değerlendirmelere yer verdi:

"Deprem nedeniyle bölgede ekonomik hayatın neredeyse felç olması, iş yerlerinin yıkılması ve dolayısıyla işsizliğin katlanarak artması nedeniyle herhangi bir gelire muhtaç afetzedeler kira yardımı kesilmesin diye kış şartlarına, ilkel koşullarına katlanarak çadırda barınmaya mahkum kalmaktadırlar. Bu durum ne insani ne vicdanidir. Konteyner, çadır ayrımı yapılmaksızın konutu orta ve üstü hasar almış tüm afetzedelere kira yardımı yapılması gerekmektedir."

ARTIK ÇADIRDA KALAN KİMSE YOK' SÖZÜNÜ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN KONTEYNERE GEÇENLERİN KİRA YARDIMININ DEVAM ETMESİ GEREKMEZ Mİ?

Güzelmansur, Bakan Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

-Evi orta ve üstü hasarlı olduğu halde konteynere geçen depremzedelerin kira yardımı neden kesilmektedir? Bu uygulamayla kira yardımında tasarruf mu yapılmaya çalışılmaktadır?

-Depremin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçmesine rağmen çadırda barınan afetzedeler olduğu gerçeğinden rahatsız olup insanları çadırdan çıkmaya zorlayan iktidarın aynı zamanda konteynere yerleşenlerin kira yardımını kesmesi çelişkili ve haksız bir uygulama değil midir?

-Artık çadırda kalan kimse yok' sözünü gerçeğe dönüştürmek için konteynere geçenlerin kira yardımının devam etmesi gerekmez mi?

-Genel Hayata Etkili Deprem Bölgesi ilan edilen yerlerde, kira yardımı yapılan hane sayısı her bir il bazında nedir?

-Kira yardımı yapılanlardan kaç hane çadırda kalmaktadır? Bunların deprem illeri bazındaki sayıları nedir?

-Ekonomik hayatın normale dönmediği, iş yerlerinin yıkıldığı, işsizliğin arttığı, insanların gelirsiz kaldığı deprem illerinde konutu orta ve üstü hasarlı olan tüm hanelere belli bir süre, aylık nakdi destek sağlanmasını düşünüyor musunuz? Bu konuda planlanan/yürütülen bir çalışma var mıdır?