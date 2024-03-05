Derecik'te ilk kez bir kadın muhtar adayı oldu
HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde ilk defa bir kadın, muhtarlık adaylığını açıklamasıyla sosyal medya başta olmak üzere ilçe halkında da olumlu tepkiler aldı.
Hakkari'nin Derecik ilçesi Umurlu köyüne bağlı Akdemir mezrasında ikamet eden Şehla Kaya, sosyal medyanın gündemine oturdu. Şehla Kaya, muhtarlık adaylığını açıkladıktan sonra ilk önce ilçede daha sonra sosyal medyanın konusu haline geldi.muhtarlık adaylığına nasıl karar verdiğini anlatan Kaya, "Okuldayken telefonum çaldı annem aradı. Bir anda kızım muhtarlık için neden adaylığını koymuyorsun deyince çok şaşırdım. Nereden çıktı dedim. Çok ciddiyim aday olmanı istiyorum ve ailen olarak sonuna kadar destekçin olacağız dedi. Sen hemen muhtarlık adayını açıkla. Akşam ailecek konuşuruz babanı da ikna ederiz dedi. Önce düşündüm genelde ben bir kararla aileme giderim. Destek olmalarını isterim ikna ederim. İlk defa ailem benden bişey istedi. Bu Derecik için bir ilk olacaktı. Biraz tedirgin de oldum. İnsanlar ne der, nasıl tepki verirler diye bayağı düşündüm" dedi.
"Ailen arkandaysa çekineceğin hiçbir şey yok"
"Ailen arkandayla çekineceğin hiç bir durum yok" diyen Kaya, "Kendi kendime yapabilirsin, başarabilirsin, gelecek olan kötü yorumların önemi yok.
Sen birçok ön yargıyı yıkacaksın. Kadınlarımızın kızlarımızın sesi olacaksın dedim.İlk başta babam yanaşmadı çevre ne der düşüncesiyle.
Ben bu haberi duyurduktan sonra bir video da çektim biraz da olsa kendimi amacımı ifade etmeye çalıştım" diye konuştu.
Hiç beklemediği kadar çok ilgi gördüğünü ifade eden Kaya, "Yüzbinlerce izlenme binlerce yorum mesaj geldi. Çok fazla destek oldular. Anne babamın dışında başka anne babalarında gururu olmak nasıl bi duygu tarif edilemez. İlden de arayan çok oldu tanımadığım insanlar destek çıktı. Coğrafyamda kadınlarınlarında sesi çıkacak artık. Ne kadar güçlü olduklarını isteseler herşeyi başarabileceklerini göreceler. İki köyün seçmeni belirleyecek. Ben onlar için memleketim için kadınlarımız için ister. Bu yolla ister farklı yolla hizmet etmekten vazgeçmiyeceğim. Ben şuan da çok şey başardığımı düşünüyorum. İlçemin ismini duyurdum varlığımızdan haberi olmayan Yüzbinlerce insana. Köyümüzün ilk üniversite okuyan kızıydım. Başlarda çok sıkıntı çektim. Yine ailemin desteğiyle bu ön yargıya da yıktım. Şuan köyümüzde birçok üniversitede kız öğrencilerimiz var. Kadınlarımız için böyle öncülük etmek mükemmel bir duygu" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Güncel › Derecik'te ilk kez bir kadın muhtar adayı oldu - Son Dakika
Özdemir Manavoğlu, Tonguç Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek istek ve sorunlarını dinledi. Ayrıca, Meltem ve Yıldız mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek hayata geçirecekleri projeleri anlattı. Manavoğlu, Antalyaspor'un Gaziantep FK ile oynadığı maçta da taraftarlarla buluştu.
Apple, iOS ve iPadOS güncellemelerinin ardından macOS 14.4 RC sürümünü de yayınladı. Yeni güncelleme, yeni emoji karakterleri ve Podcast uygulamasında podcast'in tamamını okuma özelliği gibi özellikler sunuyor. macOS Sonoma 14.4, uyumlu Mac cihazları için bu hafta içinde herkese açık olarak sunulacak.
Film yapımcıları, Reddit platformunda kaçak olarak paylaşılan filmler nedeniyle maddi zarara uğradıklarını belirterek haklarını aramaya devam ediyor. Reddit yönetimi ise kullanıcı haklarını öne sürerek bilgileri paylaşmamayı tercih ediyor. Bu durum, yayıncılık sektörünü etkileyebilir.
Steam, eş zamanlı oyuncu sayısında yeni bir rekor kırarak tüm zamanların en büyük eş zamanlı kullanıcı sayısına ulaştı. Dijital mağazaya aynı anda 34,6 milyondan fazla kullanıcı giriş yaptı. Bu kullanıcıların 11 milyondan fazlası oyun içinde aktifti. Artışın sebebi, popüler oyunların çıkması ve beklenen oyunların piyasaya sürülmesi olarak gösteriliyor.
Kahramanmaraş'ta depremzede kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini sergileyerek halkın beğenisine sunuyor. Türkoğlu ilçesinde bulunan meydanda düzenlenen sergi, depremzedelere hem sosyal hem de ekonomik açıdan katkı sağlıyor. Kadınlar, kurslarda el sanatları ve çeşitli becerileri öğrenerek ürettikleri ürünleri hanımlara özel bir pazarda satışa sunuyorlar.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Herhangi bir hasar durumu olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Amerikan Enerji Verimli Ekonomi Konseyi'nin yaptığı bir araştırmaya göre Toyota Prius Prime, en çevreci otomobil olarak seçildi. Plug-in hibrit motora sahip olan Prius Prime, üçüncü kez birinci sırada yer aldı. Araçların yakıt ve üretim maliyetleri, egzoz emisyonları ve hava kirliliği etkileri gibi faktörlere göre değerlendirilen sıralamada, Prius Prime'in hafif tasarımı ve benzinli-elektrikli güç aktarma organı öne çıktı.
Apple TV Plus platformuna Universal, Sony ve Warner Bros gibi dev prodüksiyon şirketlerinin yapımlarının ağırlıklı olacağı 50'den fazla lisanslı film eklenecek. Bu gelişme ile birlikte platformdaki izleyici sayısının yükseliş trendine girmesi bekleniyor. Filmleri izlemek için herhangi bir ekstra ücret gerekmezken, bu durum Netflix'in hakimiyetini kırmak için zorlu bir mücadele olacak.
Grafik kartı devi Nvidia, taşınabilir oyun cihazı yapma konusunda ciddi atılımlar yapıyor. İddiaya göre Nvidia, Steam Deck'e rakip bir el konsolu üzerinde çalışıyor. Ayrıca, Sony'nin yeni el konsolunu güçlendireceği de söylentiler arasında yer alıyor. Ancak, bu konsolun piyasaya çıkmasının yıllar sürebileceği belirtiliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?