Dereye giren çocuk hayatını kaybetti
Manisa'da serinlemek için dereye giren 16 yaşındaki İbrahim Karabaş olayda yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde serinlemek için dereye giren 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Karabaş (16), dün arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Koruköy Mahallesi'ndeki Kocadere'ye girdi.
Bir süre sonra Karabaş'ın gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Suda yapılan 2 saatlik aramanın ardından dereden çıkarılan Karabaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çocuğun cenazesi, Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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