Derik'te Dijital Atölye Açıldı - Son Dakika
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Derik'te Dijital Atölye Açıldı

12.06.2026 11:08
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Mardin'in Derik ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından dijital atölye hizmete girdi.

MARDİN'in Derik ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kurulan dijital atölye, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Derik Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kurulan ve dikiş ile nakış teknolojileriyle donatılan dijital atölye, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Derik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törenle açıldı. Törene Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Kılınç, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Çekmez, eğitmenler ve kursiyerler katıldı. Kaymakam Bayraklı, açılışta yaptığı konuşmada, "Halk Eğitimi Merkezleri hayat boyu öğrenme anlayışının en önemli merkezlerinden biridir. Yaygın eğitim, bireylerin kişisel ve mesleki gelişiminde önemli bir rol üstlenmektedir. Dijital teknolojilerle donatılan atölyenin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Çekmez ise, "Dijital eğitim-öğretim ve tasarım atölyesinin açılışını birlikte gerçekleştirdik. Birden fazla teknolojik makineyi dikiş ve nakışla buluşturacağımız, ürünler ortaya çıkaracağımız, renkli desenleri kumaşa aktaracağımız bir ortam oluştu. Bu makineler sayesinde kurumumuz daha işlevsel, daha teknolojik ve daha yaratıcı ürünler ortaya koyacaktır" diye konuştu.

Atölyenin usta öğreticisi Süreyya Ektiren de, "Biz burada dijital atölye sınıfını açtık. Öğrencilerimize önemli katkıları olacak. Evde günler sürebilecek bir nakışı burada 2 saatte tamamlayabiliyoruz. Kurslara katılanlar meslek sahibi olurken ekonomik gelir de elde edebilecekler" ifadelerini kullandı.

Program, atölyenin gezilmesi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alınmasının ardından sona erdi.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Derik'te Dijital Atölye Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Şeyma Karaca Şeyma Karaca:
    ee ama kim gidip bu kursa yazılacak yahu derik'te böyle şeyler açılıyo ama insanlar yine çalışmak için başka yerlere gidiyo bu atölyelerin kursiyerlerine sonrası için iş garantisi var mı yoksa bi tane açılıp kapanmaya devam mı edecek anlayacağınız kâğıda yazı hep ama gerçek ne 0 0 Yanıtla
  • Gültekin Günhan Topyalım Gültekin Günhan Topyalım:
    çok güzel bir gelişme bu derik için hayırlı olsun inşallah gençlerimiz buradan faydalanır teknoloji ile el sanatını birleştirmek harika bir fikir hem meslek öğrenirler hem de para kazanırlar 0 0 Yanıtla
  • Esra Can Sahin Esra Can Sahin:
    eskiden böyle imkanlar yoktu ya şimdi genç insanlar şanslı gerçekten de iyi bir adım gibi duruyor 0 0 Yanıtla
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