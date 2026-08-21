Derik'te kazada ölen avukatın adı baro odasına verildi
Mardin'in Derik ilçesinde 2022'deki TIR kazasında yaşamını yitiren Avukat Baran Açan'ın adı, kazanın 4. yıl dönümünde Derik Adliyesi'ndeki baro odasına verildi. Baro Başkanı Duyan, aileyi ve kabri de ziyaret etti.
Derik'te kazada ölen avukatın adı, adliyedeki baro odasına verildi
MARDİN'in Derik ilçesinde, 20 Ağustos 2022'de 2 TIR'ın araçlara ve yayalara çarptığı, 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 sivilin de hayatını kaybettiği kazanın 4'üncü yıl dönümünde, kazada yaşamını yitiren Avukat Baran Açan'ın (28) adı Derik Adliyesi'ndeki baro odasına verildi.
Mardin Barosu Başkanı Avukat Ahmet Duyan, 20 Ağustos 2022'de 2 TIR'ın araçlara ve yayalara çarptığı, 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 sivilin de hayatını kaybettiği kazanın 4'üncü yıl dönümünde, kazada yaşamını yitiren Avukat Baran Açan'ın (28) adı Derik Adliyesi'ndeki baro odasına verildiğini duyurdu. Duyan, ayrıca Açan'ın ailesi ve kabrini de ölüm yıl dönümünde ziyaret ettiklerini belirtti.
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