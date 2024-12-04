Mardin'in Derik ilçesinde devrilen otomobildeki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Çukursu Mahallesi mevkisinde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada M.Ö. (65), F.Ç. (38), R.Ç. (35), Y.Ç. (6), G.Ç. (5), E.Ç. (4) ve F.Ç. (2) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Derik'te Otomobil Devrildi: 7 Yaralı - Son Dakika
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