DERİMOD İşverenine Çağrı: Sendikal Tercihlere Saygı Duyun - Son Dakika
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DERİMOD İşverenine Çağrı: Sendikal Tercihlere Saygı Duyun

DERİMOD İşverenine Çağrı: Sendikal Tercihlere Saygı Duyun

KOOP-İŞ Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, DERİMOD işvereninin sendika karşıtı tutumuna ilişkin açıklama yaparak, işverene örgütlü topluma, çalışanların sendikal tercihlerine ve devletin kararlarına saygı çağrısında bulundu. Alemdar, DERİMOD çalışanlarının haklarını savunmaya devam edeceklerini ve mücadeleyi zaferle sonuçlandıracaklarını belirtti.

04.05.2024 13:17
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(ANKARA) - KOOP-İŞ Sendşkası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, "İnsan onuruna yaraşır bir yaşam sürmek, örgütlü olmanın nimetlerinden yararlanmak ve toplu iş sözleşmesiyle yeni haklar elde etmek için örgütlenen DERİMOD çalışanları, işvereninizin haksız ve hukuksuz tepkisiyle karşılaştı. DERİMOD işvereni, işçilerin bu yasal hakkını 'yasa dışı' bir faaliyet olarak göstererek çeşitli baskılarla üyelerimizi sendikamızdan istifa ettirdi. Buradan DERİMOD işverenine çağrıda bulunuyoruz: Gelin; örgütlü topluma, çalışanların sendikal tercihlerine ve devletimizin kurumlarının kararlarına saygı duyun." dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve KOOP-İŞ Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, "DERİMOD işvereninin sendika karşıtı tutumuna" ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Alemdar'ın açıklaması şöyle:

"Sendikamız bir süre önce Anayasamızın, yasalarımızın ve ülkemizin onayladığı uluslararası sözleşmelerin verdiği hak gereğince, DERİMOD mağazalarında örgütlenerek çoğunluğu sağladı. Ancak, insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmek, örgütlü olmanın nimetlerinden yararlanmak ve toplu iş sözleşmesiyle yeni haklar elde etmek için örgütlenen DERİMOD çalışanları, işvereninizin haksız ve hukuksuz tepkisiyle karşılaştı. DERİMOD işvereni, işçilerin bu yasal hakkını 'yasadışı' bir faaliyet olarak göstererek çeşitli baskılarla üyelerimizi sendikamızdan istifa ettirdi. İşveren, işyerine muvazaalı işçi alarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını da yanlış yönlendirmeye çalıştı. Ancak sendikamız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurarak çoğunluk tespitini aldı. Yani Bakanlık, işverenin iddialarının aksine, KOOP-İŞ'in DERİMOD'ta çoğunluğunun bulunduğuna hükmetti. DERİMOD işvereni, bu gelişme üzerine yargı yoluna başvurdu. Konuyla ilgili ilk duruşma 7 Mayıs 2024 günü yapılacak.

Buradan DERİMOD işverenine çağrıda bulunuyoruz: Gelin; örgütlü topluma, çalışanların sendikal tercihlerine ve devletimizin kurumlarının kararlarına saygı duyun. Gelin, çalışma barışının bozulmasına izin vermeyin. Gelin, üyesine olduğu kadar işyerlerine de sahip çıkan, değer katan, verimliliğini artıran KOOP-İŞ ile uzlaşın, çalışanların hak ve çıkarları için bir adım atarak toplu sözleşme müzakerelerine başlayın. Sendika karşıtı bu tavır, alanında büyük bir isme sahip olan, borsada işlem gören halka arz olmuş bir firmaya yakışmıyor. Buradan DERİMOD çalışanlarına da sesleniyorum: KOOP-İŞ Sendikası olarak DERİMOD'ta sizin adınıza yürüttüğümüz bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Her türlü yasal ve meşru eylemlere başvuracağız, haklarımızı sonuna kadar kullanacağız, DERİMOD mücadelemizi zaferle sonuçlandıracağız."

Kaynak: ANKA

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