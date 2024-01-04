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Derince'de belediye otobüsüne arkadan çarpan özel halk otobüsü kazaya yol açtı - Son Dakika
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Derince'de belediye otobüsüne arkadan çarpan özel halk otobüsü kazaya yol açtı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, özel halk otobüsü belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 6 yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Derince\'de belediye otobüsüne arkadan çarpan özel halk otobüsü kazaya yol açtı
04.01.2024 - 15:01,  Güncelleme: 15:02
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KOCAELİ'nin Derince ilçesinde yolcu alan belediye otobüsüne, arkadan gelen özel halk otobüsü çarptı. Kazada, 6 yolcu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Denizciler Caddesi'nde meydana geldi. Duraktan yolcu alan S.A.'nın kullandığı 41 BR 243 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüse, arkadan gelen S.U. yönetimindeki 41 J 0367 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Savrulan belediye otobüsü de önündeki M.A. yönetimindeki 41 HM 729 plakalı otomobile çarptı. Otobüslerde bulunan 6 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Derince'de belediye otobüsüne arkadan çarpan özel halk otobüsü kazaya yol açtı - Son Dakika
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